شراكة بين مطارات دبي وOSN للترفيه عن المسافرين

المصدر: دبي – البيان

أعلنت مطارات دبي عن شراكة استراتيجية مع OSN شبكة المحتوى الترفيهي في المنطقة بهدف منح المسافرين عبر مطار دبي الدولي مشاهدة من دون مقابل عبر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين، ابتداءً من اليوم 14 يوليو، وذلك كجزء من استعداداتها لنمو حركة المسافرين.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء عودة الانتعاش واستئناف الرحلات المجدولة عبر المطار، بهدف إسعاد المسافرين والترفيه عنهم.

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «نحن نستجيب للسلوك والتوقعات المتغيرة لعملائنا ونمو الطلب على المحتوى الرقمي الحصري عالي الجودة حيث يشهد هذا الاتجاه تزايداً في أهميته». وأضاف باري: «يسعدنا أن نتشارك مع أحد أشهر مزودي الترفيه على الإنترنت في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم منصة OSN الرقمية الجديدة لمسافرينا».

وقالت زهرة زيات، نائب الرئيس الأول للشؤون الرقمية والبث عبر الإنترنت والاتصالات لدى شبكة OSN: «إن مطار دبي الدولي هو أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، ويسعدنا أن نقدم ترفيهاً عالمياً من خلال تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين لكل مسافر يمر عبر المطار».

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