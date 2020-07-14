2 مليار مبيعات متوقعة لسوق دبي الحرة مع نهاية العام

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، أن حجم مبيعات السوق الحرة عبر الموقع الإلكتروني وصل حتى الآن إلى 2.17 مليون درهم متوقعاً أن يصل إجمالي مبيعات السوق مع نهاية العام الجاري إلى 2 مليار درهم.

وقال في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» إن مبيعات العطور وأدوات التجميل استحوذت على نسبة 85.3% من إجمالي المبيعات عبر الموقع الإلكتروني ثم منتجات الأغذية بنسبة 5.3% والتكنولوجيا بنسبة 4.7%.

وأضاف أنه تم ولأول مرة منذ 17 مارس الماضي السحب على جوائز المليونير والسيارات والدراجات النارية أمام المسافرين ومن داخل السوق الحرة حيث شهد المطار حركة نشطة مع تدشين الناقلات الوطنية خاصة طيران الإمارات رحلاتها إلى وجهات جديده الأمر الذي يبشر بنشاط قوي خلال الفترة المقبلة.

حركة السفر

وأوضح صلاح تهلك أن فتح كامل السوق الحرة أمام المسافرين يعتمد على تطورات قطاع السفر وزيادة الحركة حيث تم حتى الآن افتتاح 75% من السوق الحرة في «كونكورس B» وكامل السوق في المبنى 2 موضحاً أن عدد العاملين في سوق دبي الحرة حتى الآن وصل إلى 1122 موظفاً من أصل 5900 موظف إجمالي عدد العاملين حيث يتم زيادة الأعداد تدريجياً لتواكب النشاط في حركة السفر وزيادة المساحات المفتوحة من السوق.

ولفت تهلك إلى أنه أصبح بإمكان العملاء في أي مكان داخل الإمارات منذ 8 يونيو الماضي شراء أي من منتجات السوق الحرة في المطار، عبر موقع السوق الإلكتروني ويتم توصيل هذه المنتجات داخل الدولة خلال 48 ساعة، عبر شركات توصيل محلية، وإذا كان طلب المشتريات أكثر من 150 درهماً لن يكون هناك رسوم توصيل وإذا كانت اقل سيكون هناك رسوم توصيل بسيطة.

وأضاف صلاح تهلك أن هناك إقبالاً كبيراً على التسوق الالكتروني من منتجات سوق دبي الحرة من أنحاء الإمارات الأمر الذي يؤكد على نجاح هذه التجربة ويلعب دوراً مهماً في تعزيز ايرادات السوق خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن السوق لا تسعى إلى منافسة السوق المحلي ولكنها توفر مزيداً من الخيارات أمام العملاء.

إقبال كبير

وأضاف أن منتجات السوق الحرة بمختلف أقسامها تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق الإماراتي وخارجه الأمر الذي يفسر حجم الإقبال الكبير على التسوق عبر الموقع الالكتروني مشيراً إلى أن هذه التجربة حققت نجاحاً كبيراً على الرغم من حداثتها وتشير التقديرات إلى أن حجم المبيعات سيشهد مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة في ظل مواصلة طرح العروض التسويقية.

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