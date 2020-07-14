مفاجآت صيف دبي تقدم باقة استثنائية من عروض الفنادق

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن مجموعة واسعة من عروض الفنادق التي تضمن لضيوف مفاجآت صيف دبي، تجربة متكاملة هذا الصيف، حيث تقدم مفاجآت صيف دبي لسكان دبي وزوارها، فرصة استثنائية للاستمتاع بتجارب التسوق والإقامة وتناول الطعام، من خلال توفير مجموعة واسعة من العروض الجذابة على تجارب الإقامة الفندقية والأنشطة الشاطئية والوجهات العائلية على مدى سبعة أسابيع.

إقامة فاخرة

وتجتمع تجارب الإقامة الفاخرة، مع عروض التسوق في فندق العنوان وسط المدينة، الذي يبعد مسافة قصيرة عن دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم. ويمكن للضيوف المقيمين في الفندق، الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 50 % على أفضل أسعار الغرف المتوفرة.

ويمكن للضيوف من العائلات والأصدقاء، زيارة مجموعة من أشهر الفنادق التابعة لعلامة جميرا في دبي، بما في ذلك جميرا بيتش وجميرا النسيم وجميرا القصر، وجميرا دار المصيف وجميرا زعبيل سراي، وجميرا كريك سايد، والاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 40 % على تكاليف الإقامة. وتتضمن عروض الإقامة، وجبة إفطار مجانية، وتخفيضات بنسبة 40 % في كافة منافذ المأكولات والمشروبات.

كما يمكن لضيوف فندق فيرمونت النخلة، الاستمتاع بالمياه الصافية والشواطئ الرملية البيضاء، والاستفادة من تخفيضات بنسبة 30 % على أفضل أسعار الغرف المتوفرة، وتخفيضات تصل حتى 50 % لأعضاء برنامج الولاء، بالإضافة إلى أربعة مسابح، يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وشاطئ خاص.

ويتيح منتجع جبل علي، تجربة لا تُنسى، بفضل واجهته الشاطئية الممتدة 800 متر، إضافة إلى الرياضات المائية الشيقة، وأجواء الهدوء في الحدائق الخضراء، حيث يمكن للضيوف الإقامة مقابل 396 درهماً لليلة، غير شاملة الرسوم والضرائب، والاستمتاع برصيد يصل حتى 100 % من السعر، صالح للاستخدام في منافذ الطعام، أو وجهات الأنشطة العائلية.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة استثنائية في فندق لو رويال ميريديان في دبي مارينا، والذي يشكل الوجهة الأمثل للعائلات الكبيرة هذا الصيف، حيث يتيح الفندق عرض الطعام المجاني للأطفال، بالإضافة إلى تخفيضات بقيمة 50 % على أسعار الغرف عند حجز غرفة ثانية.

عرض «فينشي»

عشّاق التسوّق والتخفيضات على موعد مع أفضل العروض اليومية، حيث يمكن الاستمتاع بأفضل العروض الحصرية على تشكيلة واسعة من أشهر المنتجات خلال الأسبوع الأول من المفاجآت. وتتواصل عروض الأحذية لليوم الثاني مع عرض علامة «فينشي»،. ويمكن لزوار متجر العلامة في دبي فستيفال سيتي مول أو سيتي سنتر مردف الاستمتاع بتشكيلة واسعة من التصاميم والمقاسات.

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