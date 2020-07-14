دبي تمدد إعفاء رسوم التنزيلات والعروض 3 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أكدت اقتصادية دبي أن العروض والتنزيلات تعتبر أداة تسويق ضرورية للتجار، ما يجعل عملية تنظيم حملات العروض الترويجية والتنزيلات أمراً مهماً، للتأكد من عدم وجود ممارسات سلبية وتضليل للمستهلكين، مشيرة إلى أنه لعمل العروض والتنزيلات والحملات الترويجية بكل أنواعها، لا بد من أن يحصل التاجر على التصاريح اللازمة من اقتصادية دبي، والجهات الرسمية الأخرى إن لزم الأمر، إلى جانب ضرورة تحلي طالبي خدمة العروض بالمصداقية والنزاهة في عروضهم.

وشدد محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية في اقتصادية دبي على أن دبي تولي اهتماماً كبيرا بتسهيل مزاولة واستخراج تصاريح التخفيضات والعروض، لما له من تأثير كبير ومباشر على دعم نمو قطاع التجزئة، والذي يعد من أبرز القطاعات في اقتصاد الإمارة، ولمسنا اهتمام القيادة بذلك، من خلال الحزمة التحفيزية، التي تم إطلاقها في مارس بقيمة 1.5 مليار درهم.

واشتملت الحزمة على الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى، وتم أيضاً في الحزمة الثالثة التي أطلقتها دبي في 11 يوليو تمديد الإعفاء من الرسوم على إجراء التنزيلات والعروض التجارية لمدة 3 أشهر أخرى حتى نهاية سبتمبر .

تصاريح

وتشير بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي إلى أن إجمالي عدد التصاريح الصادرة خلال الفترة من 1 يناير 2019 إلى 9 يوليو 2020 بلغ 15,477 تصريحاً، توزعت كالتالي: التخفيضات 2,477 تصريحاً، العروض الخاصة 1,318 تصريحاً، والتصفية 369 تصريحاً، في حين بلغت تصاريح الجوائز الفورية 6,689 تصريحاً، و4,624 تصريحاً للسحوبات، الأمر الذي يدل على أهميتها ودورها في العملية التسويقية.

وأوضح دليل الالتزام التجاري الصادر عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن على التاجر أن يدرك أهم العناصر التي تتعلق بالعروض والتنزيلات والحملات الترويجية، وممارسة النشاط أثناء فتراتها، والتي تتمثل في أنواع الحملات الترويجية، وشروطها. وأكد الدليل أنه يجب قبل تقديم عرض معين معرفة الفرق بين أصناف وأنواع العروض كالتالي: الخصومات، وهي التي تقوم بتخفيض سعر المنتج أو الخدمة بنسبة معينة، التنزيلات، وهي التي يكون بها مدى لنسبة الخصم (من % وإلى %).

كما يجب توفر أسعار ما قبل التنزيلات وما بعدها في المحل، العروض، وهي التي تقدم بها المنشأة منتجاً آخر مقابل شراء المنتج المرغوب، مثل «اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً أو امسح واربح».

وذكر الدليل أنه بناء على التصريح الصادر من اقتصادية دبي، يجب على التاجر الالتزام بالتفاصيل المذكورة في التصريح من حيث: مواقع الحملات الترويجية، نوع الحملة الترويجية، مثل (الجوائز الفورية، السحوبات، العروض الخاصة، التنزيلات، التصفيات وغيرها)، مدة الحملة الترويجية، بحيث إن لكل حدث وقتاً محدداً لبداية المناسبة ونهايتها، ويشترط على التاجر الالتزام بهذه الفترة وعدم البدء بالعروض قبل الموعد المصرح به، وعدم إكمال ممارسة البيع بالعروض بعد انتهاء الفترة، كما هو مذكور في التصريح إلا بأخذ موافقة تمديد الحملة.

حملات

ويمكن للتاجر وضع الملصقات الترويجية للحملات الترويجية داخل المحل التجاري، كما أن بعض المناسبات لها مواضيع معينة ومحددة بوجود تصميم معين، حيث يجوز للتاجر استعمال هذه التصاميم، التي تخص المناسبة بعد أخذ التصريح اللازم

وتطرق الدليل إلى السحوبات والجوائز، والتي تعتبر من أهم الطرق، التي تعمل على تنشيط السوق وتفاعل جمهور المستهلكين في المنطقة، حيث تقوم اقتصادية دبي على تنظيم سير السحوبات، وضمان حقوق التاجر والمستهلك، وذلك عن طريق وضع إجراءات لتسجيل السحوبات، وتوعية المستهلكين والتجار في ما يخص منظومة السحوبات بشكل تفصيلي.

وقد أشار الدليل إلى أبرز العناصر المهمة، التي يجب على التاجر معرفتها في ما يخص السحوبات والجوائز، وتتمثل في شروط تصريح السحب، إذ يعتبر تصريح السحب الخطوة الأولى لإجراء السحوبات في الإمارة، والتي تشمل: اسم الحملة، نوع السحب، المدة الزمنية للعرض، تاريخ الانتهاء من الحملة، تاريخ السحب، وصف الجائزة، قيمة الجائزة، اسم ممثل الشركة، وأرقام التواصل.

سحب

ولفت الدليل إلى أن السحوبات التي تجريها المنشآت تخضع لإشراف من مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك لأسباب تتمثل في، ضمان حيادية عملية السحب، وصول الجائزة إلى الفائز الذي يستحقها، إبلاغ الفائز من قبل الشركة بوجود ممثل من اقتصادية دبي، ضمان عدم تغيير الجوائز المحددة أو تغيير اسم الفائز أو بيانات الكوبونات والقسائم، إلى جانب ذلك فتعتبر عملية السحب غير قانونية في حال عدم وجود مفتش من الدائرة، ويحق لاقتصادية دبي إلغاء السحب أو اتخاذ أي إجراء قانوني وفقاً للإجراءات المطبقة لديها.

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