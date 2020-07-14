«دبي الملاحية» توسع أسطول تزويد السفن بالوقود

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سلطة مدينة دبي الملاحية» تعزيز أسطول تزويد السفن بالوقود في إمارة دبي، في خطوة متقدّمة على درب تنظيم وتسهيل وتعزيز النشاط البحري، وتوظيف الآفاق الواعدة في ظل المزايا التنافسية للتجمع البحري المحلي، والتي تُضاهي الأفضل عالمياً. وكشفت السلطة البحرية عن زيادة عدد السفن المرخصة للتزويد بالوقود، ضمن المياه الإقليمية لدبي إلى 12 سفينة.

وذلك بالتزامن مع بدء العمل بقرار استئناف العمليات البحرية في مناطق رسو السفن بالوتيرة المُعتادة، بما فيها عمليات إصلاح وصيانة السفن، مع الامتثال التام للضوابط المطبّقة، لضمان أعلى مستويات أمن وسلامة طواقم السفن والزوار على السواء.

ويندرج تعزيز الأسطول في إطار التزام السلطة البحرية بتطوير وتحسين الأطر التشغيلية والقانونية والتشريعية الضامنة لدفع عجلة نمو الحركة البحرية، وضمان تزويد السفن بالوقود دون انقطاع، وبالأخص في ظل الاستعدادات الجارية حالياً لاستقبال السياح الإقليميين والدوليين القادمين إلى دبي، التي نجحت في اتخاذ إجراءات وقائية صارمة رسّخت مكانتها كونها إحدى الوجهات الدولية الأكثر أماناً وسلامة، وواحدة من البيئات الجاذبة للأعمال والاستثمار.

إضافة نوعية

وأوضح المهندس محمد البستكي، مدير إدارة عمليات الرسو البحرية بـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، أنّ تعزيز أسطول التزويد بالوقود إضافة نوعية لجهود توفير السبل الضامنة لعودة الزخم إلى القطاع البحري المحلي، لا سيما مع النشاط المتنامي للحركة الاقتصادية عقب تخفيف القيود المفروضة في دبي، وبالتزامن مع استكمال برنامج التعقيم الوطني. ولفت البستكي إلى أنّ عودة العمليات البحرية في مناطق رسو السفن إلى سابق عهدها يعزز الثقة بالفرص الواعدة المتاحة، ضمن القطاع البحري المحلي، والذي يستند إلى بنية تحتية وقانونية وتشريعية متطورة وإمكانات بحرية ولوجستية عالمية المستوى تجعله بيئة بحرية آمنة ومستدامة.

ويشمل قرار استئناف العمليات البحرية في مناطق الرسو السماح بزيارة السفن الراسية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة، وذلك بعد الحصول على موافقة رسمية من «سلطة مدينة دبي الملاحية» والجهات الأخرى المختصة.

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