10.6 % نمو قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في «جافزا»

المصدر: دبي - البيان

سجلت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) أخيراً نمواً بنسبة 10.6% في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، بقيمة أعمال إجمالية بلغت 37.6 مليار درهم، وذلك رغم التحديات الكبرى التي واجهت الاقتصاد الإقليمي والعالمي في الآونة الأخيرة.

وتضطلع أكثر من 1000 شركة من 96 بلداً بدور محوري في قطاع مبيعات التجزئة والتجارة العامة في جافزا، مستفيدة من بنيتها التحتية الفريدة ذات المعايير العالمية، ما جعل منها موقعاً مثالياً لتأسيس وتشغيل الشركات التجارية. وتتوزع شركات قطاع مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية في جافزا على حسب بلد المنشأ إلى العديد من المناطق.

حيث أن حوالي 39% من تلك الشركات من منطقة الشرق الأوسط، و30% من آسيا، و15% من أوروبا، و9% من أمريكا الشمالية، و7% من أفريقيا، و1% من أوقيانوسيا. وتوظف تلك الشركات مجتمعة ما يزيد على 10,000 شخص، ويبلغ مجموع مساحات المرافق والمقرات التي تعمل بها حوالي مليوني متر مربع.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «خلال مايو، استحوذ قطاع أعمال التجارة الإلكترونية على أعلى عدد من التراخيص التجارية في الإمارات. كما شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام زيادة 300% بطلب المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية؛ وبات من الجلي أن المستهلكين اكتشفوا أسلوباً جديداً للحصول على مشترياتهم، حيث تُظهر البيانات زيادة المبالغ التي يتم إنفاقها للتسوق عبر الإنترنت، ونحن هنا مستعدون للاستفادة من هذا التحوّل في عادات التسوّق».

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