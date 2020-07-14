«هب 71» تختار 11 شركة ناشئة عالمية للانضمام إلى المنصة العالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت هب 71 «Hub71» المنصة العالمية، التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، أمس، انضمام 11 شركة ناشئة تشكّل أحدث مجموعة من الشركات، التي تم اختيارها ضمن الدفعة الثانية، التي ستستفيد من برنامج حوافز Hub71 هذا العام.

وتأتي الشركات الجديدة من جميع أنحاء العالم، وتضم على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من شركة Tarabut Gateway، التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، وهي أكبر وأول منصة حاصلة على ترخيص ممارسة الأنشطة المصرفية المفتوحة، وتركّز على ربط شبكة البنوك بتقنيات الخدمات المالية، عبر واجهة برمجة تطبيقات شاملة؛ وشركة «عربي»، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي عبارة عن برنامج حائز جوائز عدة، يركّز على تعليم الشباب جميع المهارات الأربع للغة العربية، وهي القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة؛ وشركة Mint Market Basil اللبنانية، وهي منصة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

حيث توفر منتجات الصحة الطبيعية والجمال؛ وشركة Scanalytics الأمريكية، وهي رائدة عالمياً في إنترنت الأشياء والمستشعرات ومتخصصة في تحويل المساحات المادية، مثل قاعات المؤتمرات إلى مساحات ذكية وتفاعلية اعتماداً على تقنيات تحليل البيانات لتوجهات المستهلكين.

وكانت المنصة قد اختارت أكثر من 60 شركة ناشئة، للاستفادة من برنامج حوافز Hub71 حتى الآن، منذ انطلاقها في مارس 2019. وتشكل الشركات التي تقودها سيدات نسبة %21 من إجمالي عدد الشركات المنضوية تحت مظلة المنصة، في الوقت الذي ينتمي مؤسسو الشركات الناشئة فيها إلى أكثر من 33 جنسية مختلفة.

كما أعلنت Hub71 عن تعيين حنان هرهرة اليافعي في منصب الرئيس التنفيذي للمنصة. وتمتلك حنان سجل إنجازات حافل وخبرات واسعة، من خلال عملها في شركة مبادلة للاستثمار، حيث قادت العديد من فرق العمل والمبادرات على امتداد قطاعات متعددة، بما فيها مجال التكنولوجيا، كما أسهمت بدور بارز في بناء الهياكل التنظيمية الناجحة.

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