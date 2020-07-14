غرفة أبوظبي تنظم ندوة «رشاقة الأعمال»

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظم مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ندوة افتراضية بعنوان «رشاقة الأعمال من أجل مستقبل مستدام»، وذلك في إطار البرامج والفعاليات الدورية التي ينظمها لدعم بيئة الأعمال ورفع قدرتها التنافسية وتميزها.

وهدفت الندوة إلى بيان وإدارة المشاريع برشاقة، حيث يعد مفهوم رشاقة الأعمال أحد أهم مقاييس أداء الأعمال على مستوى العالم، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة في القطاعين الخاص والعام.

وتناولت الندوة عدة محاور منها: ماهية رشاقة الأعمال، والتعريفات المتضاربة حول معاني رشاقة الأعمال وما يهم إدارة الأعمال بشكل خاص، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيف يمكن أن تكون رشاقة الأعمال جزءاً من التميز المؤسسي في عالم اليوم، وماهي رشاقة الأعمال في الوضع الطبيعي الجديد؟.

قدم الندوة الدكتور بول إلتر، خبير تطوير الأعمال والقيادة والاستراتيجيات الرقمية، والبروفيسور أنتوني بيندل، خبير التميز والابتكار والرشاقة المؤسسية، والبروفيسور هادي التيجاني، المنسق العام - جائزة الشيخ خليفة للامتياز.

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