169.5 ملياراً تداولات أسهم «دبي للاستثمار» منذ الإدراج

المصدر: دبي - البيان

احتفلت دبي للاستثمار، الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي، باليوبيل الفضي لتأسيسها وانطلاق أنشطتها الاستثمارية في الإمارات، من خلال قرع الجرس في سوق دبي المالي.

حضر الحفل عبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار، وخالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إضافة إلى خليفة رباع، نائب رئيس قطاع العمليات بسوق دبي.

وتعد دبي للاستثمار إحدى أكثر الشركات نشاطاً من حيث التداول في السوق، حيث بلغت قيمة التداول على أسهمها منذ الإدراج وحتى نهاية يونيو 169.5 مليار درهم، من خلال ما يزيد على 1.2 مليون صفقة على47 مليار سهم.

وقال عيسى كاظم: يسعدنا استضافة هذه الاحتفالية الخاصة لقرع الجرس بمناسبة اليوبيل الفضي لشركة دبي للاستثمار بوصفها إحدى أبرز الشركات المدرجة في السوق منذ انطلاقته يوم 26 مارس 2000. ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع دبي للاستثمار بما يمكنها من مواصلة الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الإدراج في سوق دبي المالي، سواء على صعيد توطيد العلاقات مع قاعدة السوق الضخمة من المستثمرين التي تتجاوز 845 ألف مستثمر، أو تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، الأمر الذي يعود بالنفع على مساهميها.

وقال خالد بن كلبان: على مدار 25 سنة خلت، نجحت دبي للاستثمار في رفع قيمة حقوق المساهمين والمستثمرين بشكل كبير، من خلال اتباعها السياسات السليمة والرؤية المستقبلية للتأسيس لاستثمارات استراتيجية، وتنفيذ عمليات استحواذ ناجحة، وعمليات تخارج مربحة.

ومن بين الأهداف طويلة المدى التي تتطلع الشركة إلى تحقيقها، التركيز على الاستثمارات المتنوعة من خلال الانخراط في الاستثمارات الذكية، واستهداف القطاعات المتنوعة، والدخول في الاستثمارات والخدمات الاستراتيجية محلياً ودولياً. وأضاف: في إطار استراتيجيتنا المستقبلية، ستوجه الشركة مواردها نحو الاستثمار في الشباب والذكاء الاصطناعي والاستدامة.

والتي نتخذ منها ركائز ثلاث رئيسية تحكم استثماراتنا وأعمالنا في المستقبل. وستكون هذه الركائز بمثابة الاستثمارات المسؤولة لدبي للاستثمار عبر مختلف القطاعات، لضمان قيمة مضافة مستقبلية، مع الاستمرار في تنويع الاستثمارات محلياً ودولياً.

عدد المساهمين

ويبلغ عدد المساهمين في شركة دبي للاستثمار 16,502 مساهم (حتى يونيو 2020). وسجلت الشركة نمواً في قيمة حقوق المساهمين من 650 مليون درهم إلى 12 مليار درهم (حتى ديسمبر 2019). وبلغ مجموع ما وزعته الشركة خلال هذه الأعوام على المساهمين 6.59 مليارات درهم كأرباح نقدية وأسهم منحة.

كما سجلت الشركة صافي أرباح متراكمة قدره 14.5 ملياراً، بعائد استثماري وصلت نسبته إلى 21% على مدى السنوات الـ 24 الماضية. وبعد أن تمكنت من تسجيل نمو في رأس المال المدفوع من 650 مليون درهم إلى 4.25 مليارات، حقق إجمالي أصول الشركة نمواً من 718 مليون درهم منذ التأسيس ليصل إلى 21 مليار درهم حتى ديسمبر 2019.

وذلك بفضل تركيزها على النمو المطرد في أصولها، مع التخطيط الاستراتيجي للتخارج من الأعمال. وشهدت الشركة نمواً في المردود السنوي، حيث ارتفع من 68 مليون درهم ليبلغ 2.9 مليار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وتغطي أعمال دبي للاستثمار قطاعات العقارات والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المالية عبر 35 شركة تابعة ومملوكة لها.

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