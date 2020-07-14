ورشة لإلحاق بنوك العراق بـ«بنى»

المصدر: (أبوظبي – وام)

نظم صندوق النقد العربي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، أمس، ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في العراق بمنصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية، لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، بمشاركة كبار المسؤولين من جميع البنوك العاملة في العراق.

وناقشت الورشة عملية إلحاق البنوك العاملة في العراق، بمنصة «بنى» وخطة العمل المقترحة، وتطرقت إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة، لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة.

وتأتي ورشة العمل بعد عقد أكثر من 13 ورشة عمل على مستوى المنطقة العربية، تخللها مشاركة واسعة من البنوك التجارية العاملة في جمهورية العراق، التي أبدت اهتماماً متنامياً في المشاركة، ضمن مجموعة المستخدمين الأوائل في المنصة، كما تعتبر هذه الورشة الثامنة من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.

جدير بالذكر أن منصة «بنى» تمثل منصة دفع متعددة العملات، تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية، التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

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