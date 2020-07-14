«أدنوك» تحصد جائزة مدير الاستدامة

المصدر: (أبوظبي - وام)

فازت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ممثلة في شيماء المزروعي من شركة أدنوك لمعالجة الغاز، بجائزة مدير الاستدامة لعام 2020 ضمن حفل توزيع جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة للعام الجاري والتي تقدمها مجموعة أبوظبي للاستدامة.

وجاء تكريم شيماء المزروعي تقديراً لجهودها في قسم الصحة والسلامة والبيئة في أدنوك لمعالجة الغاز، حيث عملت على إحداث تأثير ملحوظ داخل وخارج الشركة عبر تنفيذ برامج عدة للاستدامة أسهمت في إحداث تأثير إيجابي على البيئة والحد من استهلاك المياه خصوصاً.

وهنأت هدى الحوقاني، مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة، شيماء المزروعي على فوزها بالجائرة ولـ«أدنوك لمعالجة الغاز» على التميز المستمر والريادة في المحافظة على مصادر المياه.

وقال الدكتور سيف الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لمعالجة الغاز: «تسعى الشركة خلال العقد المقبل لتقليل استخدام المياه الصالحة للشرب في عمليات النفط والغاز إلى أدنى حد، وتخفيض نسبة استهلاك المياه العذبة في عملياتها إلى أقل من 0.5 % من إجمالي استخدام المياه».

وأعربت شيماء المزروعي عن امتنانها وفخرها بهذا التكريم وبالعمل في شركة تعطي أولوية قصوى لحماية البيئة والمحافظة على إرث الإمارات في حماية الموارد الطبيعية، بجانب تطوير شابات الإمارات وتأهيلهن لتولي مناصب إدارية عليا.

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