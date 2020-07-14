«تاتا إنترناشيونال» تنجز صفقة توريق مستحقات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «تاتا إنترناشيونال ليمتد» إتمامها الشريحة الأولى من صفقة توريق مستحقات بقيمة 48 مليون دولار بهدف دعم نمو أعمالها في أفريقيا.

وتم توريق المستحقات من خلال كيان أسسته شركة «التميمي ومشاركوه» في سوق أبوظبي العالمي. واضطلعت شركة «ألبن كابيتال»، ومقرها دبي، بدور المستشار المالي الوحيد للصفقة.

وقال جمعة الهاملي، مدير تنفيذي أول، الاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي: يعمل المركز على تحويل مشهد الأعمال والتمويل، ويتمتع بموقع فريد بوصفه بوابة لفائدة الشركات الأفريقية ودعم الصفقات. ونحن عازمون على مواصلة تقديم وطرح مبادرات من شأنها أن تصب في مصلحة الشركات في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها.

وبدعم من سوق أبوظبي العالمي، نجحت «تاتا انترناشيونال ليمتد» بجمع تمويل مقابل مستحقاتها من 8 بلدان أفريقية هي كينيا وأوغندا وتنزانيا وغانا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج وزامبيا. وقال روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»: تبرز الإمارات كمركز مالي رئيسي للأعمال في الهند وأفريقيا. وبالشراكة مع تاتا انترناشيونال، تعمل ألبن كابيتال في الوقت الراهن على تنفيذ عدد من المبادرات بما في ذلك تمويل التنمية وهياكل التأجير في البلدان الأفريقية. ونحن سعداء بالشراكة مع المراكز المالية في الإمارات لهيكلة صفقات من هذا النوع بنجاح.

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