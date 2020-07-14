دعوة إلى استخدام مواد بناء مقاومة للحرائق

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مجموعة المكرّم أن هناك حاجة مُلحة لضرورة تأكد أصحاب المصلحة في قطاع البناء من حماية مبانيهم وسكانها من الحرائق، تلك الحرائق التي تقع غالباً في فصل الصيف.

وقال صفدار بادامي، المدير التنفيذي لمجموعة المكرّم: «من الأهمية بمكان ضرورة تبني الفاعلين في القطاع العقاري والمقاولات التقنيات التي من شأنها حماية المباني من الحرائق». ورغم انخفاض معدل الحرائق في الإمارات وبالأخص في دبي، فما زالت هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات السلامة المشددة لحماية الأرواح والممتلكات. وفي ظل استمرار المنطقة بقيادة دولة الإمارات في تنفيذ المشروعات العملاقة، تحوّلت بؤرة التركيز إلى العديد من ناطحات السحاب تحت الإنشاء التي يدخل في بنائها مواد قابلة للاشتعال، مما يثير القلق حيال السلامة من الحرائق. وأضاف بادامي: «أمر مشجع أن نرى السلطات المعنية تفرض قواعد تنظيمية وتوجيهات أكثر تشدداً لحماية المباني والأفراد؛ سواء من يعيشون فيها أو يعملون بها. ونستثمر من جانبنا في البحوث العلمية والتطوير لإنتاج منتجات شديدة الفعّالية ».

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