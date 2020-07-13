«الاتحاد للطيران»: 9 دول تحتاج لفحص سلبي قبل السفر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت «الاتحاد للطيران» إن هناك 9 دول تحتاج إلى نتيجة سلبية لفحص «كوفيد -19» قبل السفر إليها. وأضافت الناقلة في تحديث أمس: «إذا كنت مسافراً من أبوظبي إلى أذربيجان أو لبنان أو باكستان أو سريلانكا أو سيشيل أو ماليزيا أو تايلاند أو كوريا الجنوبية أو إندونيسيا فقد تحتاج إلى نتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19» قبل المغادرة.

وأوضحت الناقلة أنه يجب على الضيوف المسافرين إلى هذه الوجهات وغيرها مراجعة دليل السفر الخاص بالناقلة لمعرفة متطلبات الوجهة المحدَّدة. ونوهت إلى أنها تعاونت مع مجموعة مستشفيات ميديكلينك لإجراء متطلبات الفحص في الوقت الملائم لرحلة السفر، مشيرة إلى أنه يمكن للضيوف الذين يسافرون إلى جميع وجهات الناقلة من أبوظبي الاستفادة من هذه الخدمة، وكذلك أولئك الذين يعبرون حدود أبوظبي من الإمارات الأخرى للوصول إلى مطار أبوظبي.

وذكرت الناقلة أن المسافرين من إمارة أخرى للوصول إلى مطار أبوظبي، يجب عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19» حتى يُسمح لهم بدخول أبوظبي، ويجب أن يكون الفحص سارياً في غضون 48 ساعة.

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