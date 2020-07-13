424 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 424 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 96 مبايعة بقيمة 233.37 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 151.86 مليون درهم و 62 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 81.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة مليوني درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 179.43 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 158.92 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 20.51 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 64 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 36 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 11.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 4 ملايين درهم.

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