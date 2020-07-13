مفاجآت صيف دبي تقدم باقة استثنائية من عروض الفنادق

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم مفاجآت صيف دبي لسكان دبي وزوارها فرصة استثنائية للاستمتاع بتجارب التسوق والإقامة وتناول الطعام من خلال توفير مجموعة واسعة من العروض الجذابة على تجارب الإقامة الفندقية والأنشطة الشاطئية والوجهات العائلية على مدى سبعة أسابيع، حيث كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة واسعة من عروض الفنادق التي تضمن لضيوف مفاجآت صيف دبي تجربة متكاملة هذا الصيف.

- تجتمع تجارب الإقامة الفاخرة مع عروض التسوق في فندق العنوان وسط المدينة الذي يبعد مسافة قصيرة عن دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم. ويمكن للضيوف المقيمين في الفندق الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 50 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتوفرة، بالإضافة إلى قسائم بقيمة 200 درهم إماراتي للغرفة و400 درهم إماراتي للجناح مقابل كل ليلة من إقامتهم.

- يمكن للضيوف من العائلات والأصدقاء زيارة مجموعة من أشهر الفنادق التابعة لعلامة جميرا في دبي، بما في ذلك جميرا بيتش وجميرا النسيم وجميرا القصر وجميرا دار المصيف وجميرا زعبيل سراي وجميرا كريك سايد، والاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 40 بالمئة على تكاليف الإقامة. وتتضمن عروض الإقامة وجبة إفطار مجانية وتخفيضات بنسبة 40 بالمئة في كافة منافذ المأكولات والمشروبات، كما يمكن للنزلاء اختيار الإقامة مع وجبتي طعام.

- يمكن لضيوف فندق فيرمونت النخلة الاستمتاع بالمياه الصافية والشواطئ الرملية البيضاء، والاستفادة من تخفيضات بنسبة 30 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتوفرة وتخفيضات تصل حتى 50 بالمئة لأعضاء برنامج الولاء، بالإضافة إلى أربعة مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها وشاطئ خاص وسط أروع الإطلالات على أفق المدينة، للاستمتاع بتجربة تسوق مثالية هذا الصيف.

- يتيح منتجع جبل علي تجربة لا تُنسى بفضل واجهته الشاطئية الممتدة على مسافة 800 متر، بالإضافة إلى الرياضات المائية الشيقة وأجواء الهدوء في الحدائق الخضراء، حيث يمكن للضيوف الإقامة مقابل 396 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة غير شامل الرسوم والضرائب، والاستمتاع برصيد يصل حتى 100 بالمئة من السعر صالح للاستخدام في منافذ الطعام أو وجهات الأنشطة العائلية.

- يمكن للمتسوقين عند انضمامهم إلى برنامج الولاء “ALL” من أكور، الاستفادة من التخفيضات الكبرى في مجموعة من أشهر مطاعم المدينة ووجهات الطعام المتوفرة على مدار الساعة. كما يمكن لأعضاء البرنامج الاستفادة من تخفيضات بنسبة 50 بالمئة على تجارب الإقامة والطعام ضمن أفضل الفنادق في دبي، بما في ذلك رافلز وفيرمونت وسوفيتل وبولمان وموفنبيك وسويس أوتيل وإم جاليري ونوفوتيل وميركيور وأداجيو وريكسوس وإيبيس ستايلز وإيبيس.

- يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة استثنائية في فندق لو رويال ميريديان في دبي مارينا، والذي يشكل الوجهة الأمثل للعائلات الكبيرة هذا الصيف، حيث يتيح الفندق عرض الطعام المجاني للأطفال، بالإضافة إلى تخفيضات بقيمة 50 بالمئة على أسعار الغرف عند حجز غرفة ثانية. ويتاح عرض المأكولات والمشروبات المجاني للأطفال ما دون 12 عاماً عند زيارتهم المطاعم المشاركة برفقة الأهل.

وتواصل الدورة الـ23 من مفاجآت صيف دبي فعالياتها حتى 29 أغسطس، لتعزز مكانة دبي باعتبارها الوجهة العائلية الأمثل لقضاء أجمل الأوقات وتسجيل ذكريات لا تنسى هذا الصيف.

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