تخصيص ترددات لاسلكية لحفلات تخرج الجامعات "عن بعد" في الإمارات

المصدر: وام

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، عن تخصيص ترددات لاسلكية تمكن الجامعات من التواصل مع طلابها "عن بُعد" أثناء احتفالات التخرج.

وأكدت الهيئة أن مبادرتها بهذا الخصوص تأتي دعما لقطاع التعليم في الدولة وتسخير تكنولوجيا الاتصالات في ظل الظروف الحالية.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات طرحت خلال الأشهر الماضية العديد من المبادرات لدعم العديد من القطاعات ومنها قطاع التعليم " عن بعد " والصحة الأمر الذي أسهم في توفير الخدمات بكل سهولة ويسر.

كما سمحت الهيئة في وقت سابق بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات " اتصالات ودو " باستخدام مجموعة كبيرة من التطبيقات على شبكة الإنترنت بصفة استثنائية وحتى إشعار آخر وذلك في إطار جهودها لدعم المستشفيات والعيادات وتمكينها من تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

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