دبي مول يحتضن أكبر متاجر "هواوي" في العالم

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال تشارلز يانغ، رئيس شركة هواوي الشرق الأوسط، إن عملاق التقنية الصيني اختارت "دبي مول" لافتتاح أكبر متجر راق لتجربة العملاء لها على مستوى العالم وذلك بحلول نهاية العام الحالي.

وأكّد يانغ خلال جلسة حوارية مع عبر الإنترنت عن الجيل الخامس اليوم الإثنين تُعقد بالتزامن مع قمة مجلس القادة لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (SAMENA)، التزام "هواوي" بخطط نشر تقنية الجيل الخامس في الإمارات والمنطقة مستبعداً حدوث تباطؤ في نشر تقنية الجيل التالي من الاتصالات على خلفية "كوفيد-19".

كما أكد على أن خطط إطلاق "المختبر المفتوح للجيل الخامس وإنترنت الأشياء"، الذي أعلنت عنه "هواوي" بالإشتراك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على هامش "مؤتمر الإمارات للجيل الخامس" في ديسمبر الماضي تجري حسب الخطة متوقعاً افتتاح المختبر في دبي قبل نهاية 2020.

وأضاف تشارلز يانغ، أن شحنات الشركة - التي تشغل أكثر من 100 متجر تجزئة ومتجر لتجربة العملاء في دول مجلس التعاون - من الهواتف الذكية حققت المرتبة الثانية عالمياً والأولى في الصين في الربع الأول من 2020.

وأشار إلى أن نشر تقنيات الجيل الخامس ستلعب دوراً مهماً في دعم قطاع النفط والغاز والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المدن الذكية، متوقعاً إطلاق المزيد من تطبيقات الجيل الخامس الصناعية بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق المزيد من الفوائد الاقتصادية.

وأفاد بأنه في الوقت الذي تراجع فيه الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام في خضم أزمة "كوفيد-19" هناك، نما قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 13.2% ما يشير إلى دور قطاع التقنية في دفع عجلة الاقتصاد.

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