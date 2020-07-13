11 شركة ناشئة عالمية جديدة تنضم إلى "هب 71"

المصدر: وام

أعلنت "هب 71" Hub71، المنصة العالمية التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، اليوم عن انضمام 11 شركة ناشئة تشكّل أحدث مجموعة من الشركات التي تم اختيارها ضمن الدفعة الثانية التي ستستفيد من برنامج حوافز "هب 71" هذا العام.

وكانت المنصة قد اختارت أكثر من 60 شركة ناشئة للاستفادة من برنامج حوافز "هب 71" حتى الآن، منذ انطلاقها في مارس 2019.

وتشكل الشركات التي تقودها سيدات نسبة 21% من إجمالي عدد الشركات المنضوية تحت مظلة المنصة، في الوقت الذي ينتمي مؤسسو الشركات الناشئة فيها إلى أكثر من 33 جنسية مختلفة.

كما أعلنت "هب 71" عن تعيين حنان هرهره اليافعي في منصب الرئيس التنفيذي للمنصة، وتمتلك حنان سجل إنجازات حافل وخبرات واسعة من خلال عملها في شركة مبادلة للاستثمار، حيث قادت العديد من فرق العمل والمبادرات على امتداد قطاعات متعددة، بما فيها مجال التكنولوجيا، كما ساهمت بدور بارز في بناء الهياكل التنظيمية الناجحة .

وأعربت حنان اليافعي عن سعادتها بتكليفها بمنصب الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71 التي تضم مجتمع الأعمال والاستثمار للشركات الناشئة في إمارة أبوظبي والتي أثبتت منذ انطلاقها قدرتها على التطور والتوسع لتصبح اليوم حاضنة لكوكبة من الشركات ذات التأثير الخاص والرؤى الطموحة، فضلاً عن قدرتها على بناء شبكات ومهارات جديدة، وانضمام شركات من قطاعات متعددة ولا شك أن آفاق النمو للشركات الناشئة وللمنصة لا حدود لها.

وأضافت: "وأودّ أن أعبّر عن تقديري لزملائي ولمجتمع الأعمال في (هب 71) وقد ساهم هذا الجهد الدؤوب والمرونة والتفاني من قبل الجميع في تعزيز تماسك هذه المنظومة وجعلها أقوى. وعلى الرغم من أن الأشهر القليلة الماضية كانت حافلة بالتحديات بالنسبة لجميع الشركات، إلا أن (هب 71) حظيت ببيئة آمنة ساهمت بشكل استباقي في تمكين شركاتها الناشئة من التكيف مع الظروف الصعبة للسوق".

وتابعت اليافعي بقولها: "في ظل توسع مجتمع الأعمال لدينا وتمحوره حول المؤسسين، فإننا نفخر بهذا التنوع كمنظومة تكنولوجية عالمية تضم مؤسسين من مختلف مناطق العالم، في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. وأتقدم بالتهنئة والتقدير للشركات الناشئة الـ 11 التي انضمت حديثاً إلى (هب 71) وللجهد الذي تقوم به فرق العمل فيها".

من جانبه، أعرب جو سكانلين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Scanalytics، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عن إعجابه الشديد بالتطور العقاري والرقمي الذي تشهده دولة الإمارات، وهي من أبرز الجوانب التي جذبت اهتمامهم كشركة متخصصة في إنترنت الأشياء وتكنولوجيا العقارات، لاسيما شبكات الجيل الخامس والإقبال الكبير على تبني التكنولوجيا المبتكرة في الدولة واستقطاب الأفكار الإبداعية.. مضيفا " سأعمل وفريق عملي على الاستثمار في فرصة تمركزنا في أبوظبي من أجل استكشاف الأسواق الجديدة في أوروبا، وجذب الكوادر التقنية المميزة من كبريات الجامعات بالدولة".

من جهتها، قالت فانيسا زوابي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Mint Basil Market: "نحن شركة لبنانية، جئنا إلى أبوظبي لثقتنا في أنها الوجهة المثالية لانطلاق أعمالنا التكنولوجية بمنتجات الصحة والجمال، وهي السوق الأمثل للدخول إلى أسواق منطقة الخليج العربي وتحظى أبوظبي بعدد من المميزات ليس من حيث سهولة الحصول على طيف واسع من المنتجات فحسب، بل هي أيضاً الوجهة التي تتيح لنا التواصل مع نظيراتنا من شركات المنتجات الاستهلاكية. وبصفتنا منصة تكنولوجية، فمن المهم بالنسبة لنا ضمّ كوادر تتمتع بالكفاءة في هذا المجال، وخبراء علوم البيانات، في الوقت الذي يشكّل استقطاب هذه المواهب للانتقال والعمل في دولة الإمارات أمراً أكثر سهولة من أي مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط".

وتأتي الشركات الجديدة من جميع أنحاء العالم، وتضم على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من شركة Tarabut Gateway التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، وهي أكبر وأول منصة حاصلة على ترخيص ممارسة الأنشطة المصرفية المفتوحة، وتركّز على ربط شبكة البنوك بتقنيات الخدمات المالية عبر واجهة برمجة تطبيقات شاملة، وشركة "عربي"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وهي عبارة عن برنامج حائز على عدة جوائز يركّز على تعليم الشباب جميع المهارات الأربعة للغة العربية، وهي القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة.

كما تضم شركة Mint Market Basil اللبنانية، وهي منصة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي حيث توفر منتجات الصحة الطبيعية والجمال؛ وشركة Scanalytics الأمريكية، وهي رائدة عالمياً في إنترنت الأشياء والمستشعرات ومتخصصة في تحويل المساحات المادية، مثل قاعات المؤتمرات إلى مساحات ذكية وتفاعلية اعتماداً على تقنيات تحليل البيانات لتوجهات المستهلكين.

الجدير بالذكر أن الشركات الناشئة التي يتم اختيارها للانضمام إلى برنامج حوافز (هب 71)، ستحصل على دعم غير قائم على المشاركة بالأسهم، ويشمل ذلك دعم كامل بنسبة 100% للسكن والمساحات المكتبية والضمان الصحي لمدة عامين بالنسبة للشركات في مراحل تأسيسها الأولى، وبنسبة 50% لمدة ثلاث أعوام للشركات الواعدة؛ أي ما يعادل 3 ملايين درهم إماراتي (800 ألف دولار أمريكي) لكل شركة ناشئة.

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