خدمات ترفيهية "مجاناً" للمسافرين عبر مطار دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مطارات دبي عن شراكة استراتيجية مع "أو إس إن" (OSN) شبكة المحتوى الترفيهي في المنطقة، بهدف منح المسافرين عبر مطار دبي الدولي مشاهدة بدون مقابل عبر تطبيق "أو إس إن" للمشاهدة أونلاين، ابتداء من 14 يوليو 2020.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء عودة الانتعاش واستئناف الرحلات المجدولة عبر المطار، بهدف إسعاد المسافرين والترفيه عنهم من خلال هذه الشراكة المميزة.



وحول هذه الشراكة قال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي:" نحن نستجيب للسلوك والتوقعات المتغيرة لعملائنا ونمو الطلب على المحتوى الرقمي الحصري عالي الجودة حيث يشهد هذا الاتجاه تزايدا في أهميته".



وأضاف باري:" يسعدنا أن نتشارك مع أحد أشهر مزودي الترفيه على الإنترنت في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم منصة (أو إس إن) الرقمية الجديدة لمسافرينا.. إن تطبيق (أو إس إن)، المتاح الآن لجميع عملاء مطار دبي الدولي، يواصل البناء على قدرات شبكة WOW-Fi الشهيرة لدينا، ويعزز التزامنا بتقديم تجربة سفر فريدة لعملائنا".



وتوفر خدمة البث مشاهدة حصرية لمحتوى ترفيهي من أعمال Disney+ الأصلية و HBO ويونيفرسال والعديد من أعمال استوديوهات هوليوود الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى الأفلام العربية والوثائقية.

وتضم مكتبة "أو إس إن" الرقمية آلاف الساعات من الأفلام الضخمة عالميًا، والمسلسلات المشهورة وبرامج الأطفال والأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز وغيرها من الأفلام والبرامج المتنوعة.

وسيتمكن المسافرون من الدخول الى تطبيق "أو إس إن" للمشاهدة أونلاين من خلال رابط متوفرعلى شبكة (DXB WOW-FI) فائقة السرعة وسيتمتعون بمشاهدة بدون مقابل لمدة 24 ساعة.

ومن جانبها قالت زهرة زيات، نائب الرئيس الأول للشؤون الرقمية والبث عبر الإنترنت والاتصالات لدى شبكة "أو إس إن": "ان مطار دبي الدولي هو أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم، ويسعدنا أن نقدم ترفيها عالميا من خلال تطبيق (أو إس إن) للمشاهدة أونلاين لكل مسافر يمر عبر المطار. لقد رأينا توافقا استراتيجيا كبيرا في هذه الشراكة، مما يعكس التزامنا المتبادل بالتميز والنمو والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأضافت زهرة: "يكمًل السفر واستهلاك المحتوى بعضهما البعض، ومن خلال هذا التعاون، سنتمكن من تزويد المسافرين بإمكانية الوصول إلى المحتوى المتميز عبر منصتنا. إذا كنت أحد أولئك الذين هم من هواة الوصول باكراً إلى المطار، أو إذا كنت تتطلع إلى الاستمتاع بوقتك وانت تنتظر رحلتك المقبلة، فتأكد من أنك ستجد الكثير من الخيارات للاختيار من بينها، من خلال تطبيق "أو إس إن" للمشاهدة أونلاين".



وتعزز هذه الخدمة بالإضافة إلى عروض بعض المطاعم ومبيعات التجزئة والترفيه مكانة مطار دبي الدولي، باعتباره أضخم مطار في العالم بالنسبة لأعداد المسافرين الدوليين.

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