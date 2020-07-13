الاتحاد للطيران توفر فحص "كورونا" منزلياً قبل السفر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تعاونها مع شركة ميديكلينيك الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة ميديكلينيك انترناشونال المتخصصة بإدارة المستشفيات الخاصة، لتوفير خدمة فحص فيروس كورونا المستجد قبل السفر في المنزل أو في إحدى عيادات ميديكلينيك، وذلك للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج "الاتحاد للصحة والسلامة" والتي أطلقته الناقلة مؤخراً لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة في كافة مراحل رحلة الضيوف.

ويتطلب السفر إلى بعض الوجهات تقديم نتائج فحص سلبية قبل السفر، لذا ينصح المسافرون بزيارة موقع الناقلة على الإنترنت للاطلاع على المتطلبات لكافة الوجهات.

وتتوفر الخدمة الجديدة لجميع المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران بالاضافة إلى المسافرين العابرين لحدود إمارة أبوظبي من الإمارات الأخرى للسفر من مطار أبوظبي الدولي.

في هذه المناسبة، قالت الدكتورة نادية بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية في الاتحاد للطيران: "يعدّ التعاون مع مقدمي الخدمات الطبية العالميين مثل ميديكلينيك أمرًا حيويًا يتماشى مع الخدمات التي توفرها الاتحاد لضيوفها في إطار برنامج الصحة والسلامة. وتقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لضمان أن يسافر ضيوفنا من أبوظبي وهم على ثقة بأننا نبذل كل الجهود لرعايتهم على طول رحلتهم معنا. سيساعد الفحص المنزلي على التخفيف من الضغوط غير الضرورية من تجربة السفر خلال هذه الفترة الصعبة.

وتابعت: "تأتي هذه التدابير انعكاساً لتلك التي يتم اتخاذها في جميع أنحاء أبوظبي. والتي كانت رائدة عالميًا في استجابتها لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك القيام بأبحاث اللقاحات والاختبارات الجماعية وبرامج التعقيم".

وأضافت البستكي قائلة: "ستواصل الاتحاد للطيران بالعمل عن كثب مع السلطات المحلية والشركاء الاستراتيجيين لإيجاد طرق مبتكرة وملائمة لحماية الضيوف، وتعزيز الطيران الآمن والصحي مع إعادة فتح الأسواق العالمية أمام المسافرين الدوليين".

وتسعى الاتحاد لتطوير شراكتها مع ميديكلينيك لتسهيل عملية إجراء الفحص في المنزل بصورة أكبر لضيوفها مع البدء بتخفيف القيود الدولية المفروضة على السفر وفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام الزوار.

من جهته، صرّح دايفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط بالقول: "تفخر ميديكلينيك بالتعاون مع الاتحاد للطيران على هذه المبادرة الجديدة التي تسمح للضيوف بإجراء فحص كورونا المستجد من منازلهم قبل السفر، أو في إحدى عياداتنا في أبوظبي، أو العين أو دبي، حسب رغبتهم. ويقوم بهذا الفحص مختصون مدّربون فيما توفر مختبراتنا المخصصة في أبوظبي ودبي النتائج بسرعة ودقة".

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