مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد عززت دبي مركزاً مالياً عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت مكانتها العالمية، كأحد أبرز مراكز المال والأعمال، وذلك بفضل تنوع اقتصادها، وسياساتها المالية المرنة، والانفتاح الواعي على الأسواق العالمية.

جاء ذلك، بمناسبة إصدار سمو الشيخ مكتوم بن محمد، قراراً بإعادة تعيين صائب أيغنر، رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، كما تم تعيين عضو المجلس، فاضل العلي، لتولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة: عبد الواحد العلماء، وجيه أندرو سبيندلر، وأبورف باجري، وتشارلز فلينت كيوسي، وسوي ليان تيو، وجولي ديكسون، وسابين لوتنشلاجر.

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