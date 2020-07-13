رؤية محمد بن راشد عززت مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت مكانتها العالمية، كأحد أبرز مراكز المال والأعمال، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم أجمع، وذلك بفضل تنوع اقتصادها، وسياساتها المالية المرنة، والانفتاح الواعي على الأسواق العالمية، واستيعاب متطلبات المؤسسات المالية الكبرى.

جاء ذلك، بمناسبة إصدار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بإعادة تعيين صائب أيغنر، رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، كما تم تعيين عضو المجلس، فاضل العلي، لتولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة: عبد الواحد العلماء، وجيه أندرو سبيندلر، وأبورف باجري، وتشارلز فلينت كيوسي، وسوي ليان تيو، وجولي ديكسون، وسابين لوتنشلاجر.

وقال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، إن الخبرات الدولية التي يتمتع بها مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية هي دلالة على الدور المتنامي لمركز دبي المالي العالمي، كونه مركزاً مالياً مرموقاً بين المراكز المالية العالمية.

وأضاف أن استقطاب أفضل الخبرات من مختلف المناطق الجغرافية الدولية يدل على بعد نظر القيادة الرشيدة لإمارة دبي.

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