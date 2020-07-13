«إن.إم.سي» الإمارات تدرس إعادة الهيكلة

المصدر: (دبي - رويترز)

ذكر مصدران مطلعان أن شركة «إن.إم.سي للرعاية الصحية» الإمارات تدرس التقدم بطلب للدخول في إجراءات إعادة هيكلة، وإعلان إفلاس محلياً. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من وضع «إن.إم.سي»، وهي شركة قابضة مسجلة ببريطانيا، تحت الوصاية في أبريل إثر مشاكل، بسبب أوضاعها المالية استمرت لأشهر.

وقال المصدران لوكالة «رويترز»، إن «إن.إم.سي» تبحث خيارات لتقديم الطلب تحت سلطة سوق أبوظبي العالمي، الذي له قوانينه الخاصة للإفلاس وإعادة هيكلة الشركات. وأوضح أحد المصدرين أن هذه الخطوة ستسهم في وضع إطار للتعرف على مطالبات الديون.

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