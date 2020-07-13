37 مليار درهم حجم «التجزئة» والتجارة الإلكترونية في «جافزا»

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

ارتفعت قيمة أعمال قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، لتتجاوز 37 مليار درهم، حتى نهاية يونيو الماضي، تشمل أكثر من 1000 شركة متخصصة في هذا القطاع، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإقليمي والعالمي مؤخراً.

وأظهرت بيانات حديثة، حصل عليها «البيان الاقتصادي»، أن حصة قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، تصل إلى 12 % من إجمالي عدد الشركات في «جافزا»، وأن منطقة الشرق الأوسط، تستحوذ على النسبة الأكبر من شركات التجزئة في «جافزا»، تليها منطقتا آسيا وأوروبا.

وتسعى «جافزا» إلى مواصلة دعم عملائها من مختلف القطاعات، بما فيها قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، وتواصل استقطاب المئات من الشركات الجديدة، على الرغم من الظروف الحالية، وأعلنت مؤخراً عن مبادرة دعم العملاء، عبر تخفيض بنسبة 50 % إلى 70 % في رسوم التسجيل والترخيص، وعدد من الإجراءات الإدارية الأخرى.

استئناف

وتقدم «جافزا» مجموعة من الحوافز، لدعم عملائها من الشركات العاملة حالياً أو الشركات الجديدة، لمساعدتها في استئناف أنشطتها التجارية بثقة، ضمن بيئة الأعمال لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، تتضمن عروضاً لاستئجار مستودعات التخزين حسب الطلب، وبعقود إيجار قصيرة الأجل، مع توفير خيارات تخزين متعددة، وبأسعار تنافسية، من دون دفع ضريبة القيمة المضافة، أو أي رسوم جمركية.

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