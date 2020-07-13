الفلاسي يعقد أول اجتماع مع رواد الأعمال

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

أكد معالي الدكتور أحمد الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في أول اجتماع له مع رواد الأعمال المواطنين وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات أجندة العمل، كما يمثل ركيزة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني في المستقبل.

وشدد على أن منظومة العمل تركز حالياً على اتخاذ خطوات ملموسة لإيجاد حلول عملية لجميع تحديات ريادة الأعمال وتعزيز آليات استقرارها وازدهارها في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. واستمع الفلاسي إلى آراء الحضور وتبادل وجهات النظر معهم حول أهم الموضوعات التي تتعلق بتمكين رواد الأعمال.

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