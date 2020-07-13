784 ألف طن شحن عبر مطارات دبي في 5 أشهر

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

بلغ حجم الشحن عبر مطارات دبي خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 784.33 ألف طن منها 714.66 ألف طن، عبر مطار دبي الدولي و69.66 ألف طن عبر مطار آل مكتوم الدولي، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «البيان الاقتصادي».

وأظهرت البيانات أن حركة الشحن خلال مايو الماضي وصلت إلى 127.16 ألف طن بنمو 35% خلال مقارنة مع أبريل الماضي، الذي وصل فيه إلى 94.27 ألف طن، الأمر الذي يشير إلى حجم الدور الذي لعبته مطارات دبي في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتزويد الوجهات بالسلع والمواد الأساسية خلال أزمة «كورونا».

وأظهرت البيانات أن حجم الشحن عبر مطار دبي الدولي خلال مايو وصل إلى 112.22 ألف طن، مقارنة مع 81.41 ألف طن في أبريل، بينما سجل مطار آل مكتوم 14.94 ألف طن في مايو مقارنة مع 12.85 ألف طن في أبريل.

وتحركت مطارات دبي بسرعة، لتسهيل زيادة عدد عمليات الشحن عبر المطار لتلبية الطلب المرتفع، وقامت الخطوط الجوية بسرعة لحشد رحلات الشحن بين دبي والمدن الأخرى في جميع أنحاء العالم، حيث قامت «الإمارات للشحن بتاريخ 1 أبريل بنقل عمليات الشحن الخاصة بها بشكل مؤقت من مطار آل مكتوم الدولي إلى مطار دبي الدولي، لبدء عملياتها بطائرة الشحن الضخمة بوينج 777 التي يبلغ عددها 11 طائرة.

كما قامت «طيران الإمارات» بتكملة أسطول الإمارات للشحن الجوي بإضافة العديد من طائرات الركاب بوينج 777 من أسطولها لزيادة كمية الشحن، في حين عملت «فلاي دبي» إلى تخصيص 8 طائرات ركاب، لتلبية الطلب المتنامي في الشحن.

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