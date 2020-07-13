«ماستركارد» توفر حلول دفع للتحويلات المالية

المصدر: (دبي- البيان)

أتاحت ماستركارد حلول تحويل الأموال عن طريق الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ظل حالة الإغلاق غير المسبوق، الذي شهدته المنطقة والعالم في الآونة الأخيرة جراء تفشي فيروس (كوفيد 19)، ومن خلال الاستفادة من الشبكة العالمية لخدمات ماستركارد العابرة للحدود، أصبحت البنوك قادرة على معالجة المدفوعات الرقمية بسلاسة وباتصال واحد، إضافة إلى أن المدفوعات العابرة الحدود تصل إلى أي مكان في العالم تقريباً بشكل موثوق ودون أي رسوم مؤجلة.

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