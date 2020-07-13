«ويز إير أبوظبي» تبدأ تسيير رحلاتها إلى 6 وجهات أول أكتوبر

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» الناقل الوطني الأحدث في الإمارات، عن بدء تسيير رحلات جديدة على متن طائرتين حديثتين من طراز «إيرباص A321neo»، إلى ست وجهات انطلاقاً من أبوظبي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2020.

وستتوفر تذاكر الرحلات الجديدة عبر موقع wizzair.com والتطبيق الإلكتروني للشركة بأسعار منخفضة تبدأ من 129 درهماً. كما أطلقت الشركة النسخة العربية من تطبيقها وموقعها الإلكتروني لتسهل على المسافرين إجراءات حجز التذاكر عبر الإنترنت.

وقال شريف الهاشمي الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نرحب بشركة «ويز إير أبوظبي» التي ستبدأ بتسيير رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي، حيث ستسهم الشركة في زيادة عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها مباشرة من وإلى أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتعزيز شبكتنا العالمية وتلبية متطلبات عملائنا في المقام الأول».

وأضاف: «بالإضافة إلى التزامنا بتطبيق تدابير الصحة والسلامة عبر مطاراتنا، قمنا باتخاذ مجموعة من التحديثات الاستراتيجية لضمان عمل المرافق والخدمات، ضمن مطار أبوظبي الدولي وفق أعلى المعايير المعتمدة ليكون المركز الإقليمي الرائد لشركات الطيران العالمية، ونتطلع لاستقبال المسافرين على متن أولى رحلات شركة «ويز إير أبوظبي» إلى أبوظبي».

وتأسست شركة «ويز إير أبوظبي» بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران «ويز إير» القابضة، والتي حصلت على الاعتماد من حكومة الإمارات بصفتها ناقلاً وطنياً لتلبيتها المعايير التنظيمية الخاصة ببدء التشغيل.

وتهدف الشركة من خلال توفير الأسعار المنخفضة والجودة العالية إلى تعزيز نمو الطلب على السفر، وتحفيز حركة الطيران، بما سيدعم نهج أبوظبي لتنويع مواردها السياحية والاقتصادية.

ويأتي إعلان موعد بدء تسيير الرحلات الجديدة للشركة، بالتزامن مع اتخاذ الشركة لمجموعة جديدة من التدابير الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين، بما يشمل تنظيف وتعقيم الطائرات بشكل يومي باستخدام معقمات مضادة للفيروسات، وتوزيع مناديل معقمة على المسافرين.

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