عروض مثيرة في «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي البيان

تستمر الدورة الثالثة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي»، سبعة أسابيع من الأحداث المثيرة والعروض الترويجية، وخصومات تصل إلى 90 %، وترفيه غير محدود، وعروض المأكولات والمشروبات ومتعة عائلية.

ويستعد «ذي بوينت» في «نخلة جميرا» لسبعة أسابيع من التسلية العائلية، والعروض الخاصة على المأكولات والفعاليات الترفيهية الموسيقية، بما فيها عروض الألعاب النارية المذهلة على مدار ثلاث ليالٍ، ضمن الاحتفالات «بمفاجآت صيف دبي 2020».

ويشتهر «ذي بوينت» بموقعه الفريد على الواجهة البحرية، وأجوائه الرائعة، إلى جانب مهرجان الألعاب النارية الليلية الرائعة، من 16 ولغاية 18 يوليو.

ويستضيف «ذي بوينت» أيضاً مجموعة من العروض الموسيقية كل خميس وجمعة وسبت، خلال «مفاجآت صيف دبي». كما ينطلق عرض «لابيرل» من جديد في 30 يوليو الجاري، ويُعيد المسرح الذي يحتضن العرض الترفيهي الأروع في دبي، فتح أبوابه لاستقبال الروّاد، وتقديم مؤثّرات مسرحية جديدة وعروض عائلية، فضلاً عن مراعاة قواعد الصحة العامة والسلامة، التي تأتي على رأس الأولويات، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لحكومية دبي لمكافحة تفشّي فيروس «كورونا».

وقال كينت كوبر، المدير التجاري التنفيذي لعرض لابيرل: «بعد إغلاق مؤقّت بسبب جائحة «كورونا»، يقيم عرض لابيرل شراكة وثيقة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الصحة بدبي، لاتباع اللوائح والإجراءات الاحترازية للحكومية».

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