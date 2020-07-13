الاتحاد للطيران تطلق برنامجاً للموردين

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مجموعة الاتحاد للطيران برنامج «الوطني» المخصص للموردين الراغبين في توفير منتجاتهم وخدماتهم للناقل الوطني لدولة الإمارات. ويوصى الموردون على مستوى سلسلة التوريد بالانضمام إلى البرنامج، وذلك شريطة تلبية معايير التقديم المطلوبة بما في ذلك إثبات دورهم النشط في تعزيز السوق بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ممارسة نشاطهم داخل الدولة. وبعد التأكد من تلبية هذه المعايير، سيتم منح الموردين شهادة اعتماد تسري لمدة عامين قابلة للتجديد لنفس المدة.

ويهدف البرنامج بصورة رئيسية إلى إرساء قاعدة قوية من الشركاء للتأكد من تناسق وموثوقية الخدمات والمنتجات التي تحصل عليها الاتحاد من الموردين في السوق المحلي. وبينما تعمل المجموعة عن كثب مع الموردين داخل الدولة، فسيتم إنشاء دورة توريد تهدف إلى تعزيز نمو واستدامة الأعمال في السوق المحلي.

وقال أكرم العلمي، الرئيس التنفيذي لشؤون تحويل الأعمال في مجموعة الاتحاد للطيران: ينسجم برنامج الوطني مع الجهود التي نقوم بها كناقل وطني لدولة الإمارات بهدف دعم رؤية أبوظبي 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع ذي قيمة مضافة.

وفي الوقت الحالي، يتم تخصيص 30 % من إنفاق الشركة للموردين الذين يتخذون من دولة الإمارات مقراً لهم. وأضاف قائلاً:تمثل دولة الإمارات مركزاً مزدهراً يشجع على تنوع السوق والأعمال المتنامية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والشركات الناشئة.

عطلات

طرحت الاتحاد للعطلات باقة من عروض عطلات السياحة الداخلية في دولة الإمارات، وتوفر خيارات عدة للاستجمام خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وتبدأ العروض بسعر 219 درهماً لليلة الواحدة، وذلك ضمن مجموعة من الفنادق الرائدة في أبوظبي، العين، دبي ورأس الخيمة.

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