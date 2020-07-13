«تريدلينغ» تطلق تسهيلات ائتمان للشركات الصغيرة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت منصة «تريدلينغ» للتسوق الإلكتروني إطلاق تسهيلات ائتمانية جديدة للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشترين عبر منصتها، دعماً لجهود استعادة حيويتها، وضمان استمراريتها. ويأتي تقديم هذه الخدمة، بالشراكة مع «إنفويس بازار»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتمكين الشركات من عملاء المنصة من اغتنام مزايا حد الائتمان المتجدد، الذي يصل إلى 50 ألف درهم على مشترياتهم من الباعة المدرجين في المنصة.

وبفضل حد الائتمان المتجدد، والذي يؤسس لنموذج جديد لمزاولة الأعمال التجارية في المنطقة، يمكن لأي شركة مسجلة كونها مشترياً في منصة Tradeling.com التقدم بطلب الحصول على التسهيلات الائتمانية بسهولة كبيرة، عبر الموقع الإلكتروني ليتم دراسة الطلب والموافقة عليه في غضون 48 ساعة، وذلك حسب الوضع المالي للمؤسسة وتحليل بيانات أدائها وأرباحها.

ويسهم الحصول على التسهيلات المالية المعززة في التخفيف من حدة الضغوط الملقاة على السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة من فئة المشترين، علاوة على تمديد فترات استحقاق المدفوعات، وتعزيز قدرات التفاوض على الأسعار مع الباعة على المنصة.

وقال محمد شبيب، الرئيس التنفيذي للمنصة: تمنح التسهيلات الائتمانية الجديدة المشترين مزيداً من السيطرة على معاملاتهم، وتتوفر حالياً للمشترين من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. ويمكن لهم تمديد فترات دفعاتهم للباعة لمدة 30 يوماً.

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