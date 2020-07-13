دراسة توحيد رقم المستثمر بأسواق المال الخليجية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

بحثت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خارطة طريق لتنفيذ أهم المبادرات التي تستهدف تحقيق التكامل بين أسواق المال الخليجية.

وتشمل المبادرات دراسة توحيد رقم المستثمر في مختلف أسواق دول مجلس التعاون؛ حيث تمت التوصية بأن تقوم الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بالتنسيق مع الأسواق المالية (البورصات) للبحث في مدى إمكانية تنفيذ هذه المبادرة وتحديد متطلبات تطبيقها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أخيراً بتقنيات الاتصال المرئي عن بعد برئاسة الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات التي تشغل مقعد الرئاسة للدورة الحالية. وناقش الاجتماع عدة موضوعات مرتبطة بتطوير مجالات التعاون بين أسواق المال الخليجية

وتم الاتفاق على قيام الدول الأعضاء خلال الشهر الجاري بتزويد الأمانة العامة بأي دليل استرشادي أو إجراءات قامت بها بشأن تطبيق معيار المحاسبة الدولي «IFRS9» في ظل الظروف الحالية لجائحة «كورونا»، على أن تقوم كل دولة باتخاذ ما تراه مناسباً بشأن تطبيق المعيار.

وحددت اللجنة موعد الاجتماع القادم لرؤساء الهيئات ليكون في 9 سبتمبر المقبل، يعقبه في اليوم التالي الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

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