هيئة التأمين: تمديد فترة تقديم تقارير معيار الإفصاح المشترك

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت هيئة التأمين تمديد فترة رفع التقارير النهائية لشركات التأمين الخاضعة لواجب تقديم التقارير الخاصة بمعيار الإفصاح المشترك أو فاتكا.

وأوضحت الهيئة، في إيضاح أمس أن التمديد سيكون عن تقديم تقارير عام 2019 ليمتد حتى 30 يوليو الجاري من خلال النظام المعد لرفع التقارير.

ومعيار التقارير المشتركة هو عبارة عن معيار عالمي صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بغرض تبادل معلومات الحسابات المالية لأغراض الضرائب، وفي بعض الأحيان يطلق عليه «فاتكا العالمية». ويشكل المعيار مطلباً لجمع المعلومات ورفع التقارير من قبل المؤسسات المالية العاملة في الدولة المشاركة للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي وحماية نزاهة وسمعة الأنظمة الضريبية.

وبناء على معيار التقارير المشتركة، تقوم المؤسسات المالية في الدول المشاركة بجمع المعلومات ورفع التقارير عن بعض المعلومات المعينة المتعلقة بالوضعية الضريبية لأصحاب الحسابات لديهم وإبلاغ السلطات الضريبية المحلية بتلك المعلومات وبيانات الحسابات المعنية. ويجوز عندئذ تبادل المعلومات المُبلغ عنها مع السلطات الضريبية لدى دول مشاركة أخرى.

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