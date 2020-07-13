ختم المؤسسات السياحية والتجزئة لـتعاونية الاتحاد

المصدر: (دبي- البيان)

حصلت تعاونية الاتحاد، على ختم دبي الضمانة للمؤسسات السياحية وقطاع التجزئة، لالتزامها بالمعايير والأدلة الإرشادية للصحة والسلامة العامة، وحرصها على اتباع وتطبيق أعلى المعايير العالمية، لضمان سلامة مرتاديها من سكان الدولة وزوارها.

وقال خالد الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: تلتزم «التعاونية» منذ تأسيسها، بتطبيق أعلى معايير البروتوكولات العالمية، في ما يتعلق بالسلامة والصحة العامة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي تعاونية الاتحاد، وضيوف الدولة بشكل إيجابي ومميز، مشيراً إلى أن التعاونية تتعاون مع شركائها من الجهات الرقابية والتفتيشية بالدولة لتقديم نموذج يحتذى في العمل التعاوني لتجارة التجزئة.

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