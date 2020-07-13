غرفة دبي تنظم جولة افتراضية في قطاعات التقنية بالإمارة للشركات الهندية

المصدر: دبي- البيان

تنظم دبي للمشاريع الناشئة، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، جولة افتراضية في قطاعات التقنية المبتكرة في دبي، للشركات الهندية ذات النمو المتسارع (Scaleups)، في الأسبوع الثاني من سبتمبر، وذلك في إطار جهود غرفة دبي للتعريف ببيئة الأعمال بالإمارة، ومزاياها التنافسية.

وتنظم دبي للمشاريع الناشئة، الجولة الافتراضية التقنية، بالتعاون مع شركائها في الهند، وهما «ستارت أب إنديا»، و«مومباي فينتيك هب»، وتستهدف استقطاب 15 شركة هندية ذات نمو متسارع في مجالات التقنية المالية وتقنية الرعاية الصحية، للمشاركة في الجولة، حيث يمكن للشركات الهندية، التقديم إلكترونياً، بحد أقصى 5 أغسطس.

وتهدف الجولة الافتراضية، إلى التعريف بسهولة ممارسة الأعمال في دبي، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المتسارعة النمو في دبي والهند، في مجالي التقنية المالية والصحية، والترويج لدبي كوجهة مثالية للشركات الهندية، للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دورة

ويتزامن تنظيم الجولة التقنية الافتراضية، مع تنظيم دبي للمشاريع الناشئة، دورة من برنامج شراكات الأعمال، الذي يجمع الشركات الكبيرة الرائدة، مع الشركات الناشئة، للعمل على مشاريع لتذليل التحديات التي تواجهها الشركات الكبيرة، من خلال حلول تبتكرها المشاريع الناشئة. وفي إطار المزايا التنافسية للشركات الهندية المشاركة في الجولة الافتراضية، ستسنح الفرصة لبعض الشركات الهندية، للمشاركة في هذه الدورة من برنامج شراكات الأعمال.

وتأتي الجولة، استكمالاً للجولة الترويجية التي نظمتها دبي للمشاريع الناشئة في الصيف الماضي إلى الهند، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون.

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