«جنّة» يحصل على شهادة «ابق آمناً»

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

حاز منتجع وﭬيلات جنّة رأس الخيمة، شهادة الاعتماد «ابق آمناً»، وذلك بعد تحقيقه كافة شروط «برنامج ضمان الحماية». وأطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وشركة «بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس»، مبادرة «برنامج ضمان الحماية» لتطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة والنظافة في منشآت قطاع الضيافة بالإمارة، عملاً بالتوجيهات الحكومية، وتعزيز الثقة في هذه الوجهة السياحية الرائدة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: مع استئناف السفر على الصعيد المحلي والعالمي، فإن دورنا في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يتمثّل في ضمان وجود تدابير وقائية صارمة، لحماية صحة وسلامة زوارنا، وتوفير راحة البال التي يحتاجونها لقضاء عطلة مثالية.

وقال إنه بفضل جهود شركائنا في قطاع الضيافة، الذين يُركّزون على توفير أعلى معايير السلامة العالمية، أصبحت رأس الخيمة، المدينة الأولى على مستوى العالم، التي تحصل على كلٍّ من ملصق الامتثال من شركة «بيرو فيريتاس»، وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة. وأضاف: يسعدنا طمأنة كافة الزوار والضيوف، بأن كافة المنشآت السياحية في الإمارة، باتت تُلبّي المعايير العالمية في النظافة والسلامة، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في إمارتنا الجميلة.

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