«أتيكا» تدير أول فنادقها في أوزبكستان

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت فنادق أتيكا، التي طورها خبراء فنادق في الإمارات توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة جلوبال سمارت انفستمانتس، ومقرها الرئيسي طشقند، لإدارة أول فنادق المجموعة في أوزبكستان تحت العلامة التجارية فنادق أتيكا 24/‏7. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال بناء الفندق، الذي يضم 98 غرفة، بمجرد فتح الحدود للسفر بعد جائحة «كوفيد 19».

وقال يوسمونوف كاخرامون، مؤسس جلوبال سمارت انفستمانتس: نؤمن بأن قطاع الضيافة في أوزبكستان يمكنه الاستفادة بشكل كبير من خبراء الفنادق العالميين في الإمارات.

وقال ميشيل نوبليه، الرئيس التنفيذي لشركة أتيكا القابضة: «على مدار 5 عقود، خضنا رحلة رائعة في صناعة السياحة والضيافة – رحلة قادتنا إلى حدود واكتشافات جديدة. وفي أعقاب تحركنا الأخير نحو قلب طريق الحرير، يدفعنا هدف تطوير وفتح فرص جديدة لقطاع السياحة والضيافة في أوزبكستان».

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