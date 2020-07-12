454 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 454 مليون درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 75 مبايعة بقيمة 137.22 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 50.74 مليون درهم و56 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 86.48 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 740 ألف درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 189.36 مليون درهم منها 35 رهن أراض بقيمة 164.42 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 24.94 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 71 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 127.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 25 مليون درهم.

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