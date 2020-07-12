الاتحاد للطيران تطلق برنامج "الوطني" للموردين

المصدر: وام

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران عن إطلاق برنامج "الوطني" للموردين الراغبين في توفير منتجاتهم وخدماتهم للاتحاد للطيران.

ودعت المجموعة الموردين على مستوى سلسلة التوريد بالانضمام إلى البرنامج شريطة تلبية معايير التقديم المطلوبة بما في ذلك إثبات دورهم النشط في تعزيز السوق بدولة الإمارات من خلال ممارسة نشاطهم داخل الدولة وبعد التأكد من تلبية هذه المعايير سيتم منحهم شهادة اعتماد تسري لمدة عامين قابلة للتجديد المدة ذاتها.

ويهدف البرنامج بصورة رئيسية إلى إرساء قاعدة قوية من الشركاء للتأكد من تناسق وموثوقية الخدمات والمنتجات التي تحصل عليها الاتحاد من الموردين في السوق المحلي.. وبينما تعمل المجموعة عن كثب مع الموردين داخل الدولة، فسيتم إنشاء دورة توريد تهدف إلى تعزيز نمو واستدامة الأعمال في السوق المحلي.

وقال أكرم العلمي، الرئيس التنفيذي لشؤون تحويل الأعمال في مجموعة الاتحاد للطيران: "ينسجم برنامج الوطني مع الجهود التي نقوم بها كناقل وطني لدولة الإمارات بهدف دعم رؤية أبوظبي 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع ذات قيمة مضافة، وفي الوقت الحالي يتم تخصيص 30 في المائة من إنفاق الشركة للموردين الذين يتخذون من دولة الإمارات مقراً لهم، وقمنا بإطلاق البرنامج بهدف التوسع في السوق المحلي".

وأضاف: "نحن مستعدون لزيادة هذه النسبة بصورة كبيرة خلال الأعوام القادمة وذلك عبر العمل مع الموردين المحليين، حيث تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مزدهراً يشجع على تنوع السوق والأعمال المتنامية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والشركات الناشئة".

وسيسمح للموردين غير المعتمدين في البرنامج بالتأهل للمشاركة في عمليات التعاقد والتوريد التي تعلن عنها مجموعة الاتحاد للطيران، حيث سيعتبر الموردون المسجلون شركاء استراتيجيين عبر سلسلة التوريد في السوق المحلي، علاوة على ذلك، سيتم تحويل كافة المبالغ التعاقدية عبر بنوك محلية محددة في دولة الإمارات.

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