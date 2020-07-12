3 شركات ناشئة تفوز بمسابقة لتعزيز استجابة الإمارات لوباء "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت in5، حاضنة الأعمال والمنصة الداعمة لرواد الأعمال التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013، عن الفائزين الثلاثة بالمسابقة التي طرحت تحدياً على رواد الأعمال والشركات الناشئة لصناعة منتج مبتكر أو توفير خدمة مبتكرة من شأنها تعزيز استجابة دولة الإمارات لوباء كوفيد-19 في مجالات التكنولوجيا أو الإعلام أو التصميم.

وأحرزت الشركات الناشئة Robomask، وCoviBot Pro، وVision Health التي تتخذ من دبي مقراً لها، المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، حيث فازت هذه المشاريع بعضوية مجانية لدى in5، فضلاً عن إمكانية الاستعمال المفتوح لمدة 30 يوماً لمختبرات النماذج الأولية والطابعات ثلاثية الأبعاد والمرافق والمعدات الحديثة في in5، لتبلغ بذلك القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة أكثر من 125 ألف درهم.

وتتضمن العضوية إمكانية الاستفادة من ورش العمل والتدريب والحوارات الحصرية، وجلسات التوجيه والاستشارة المباشرة بإشراف خبراء عالميين، وفرص تعزيز شبكات العلاقات مع رواد الأعمال والمستثمرين.

وبهذه المناسبة، قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام والمسؤول عن in5: "لقد أطلقنا هذه المسابقة بهدف تسليط الضوء على الدور المهم الذي تسهم به قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم في حل التحديات الجديدة الناشئة عن وباء كوفيد-19 وتعزيز الجهود العالمية الحالية لمكافحته، كما تأتي المسابقة في سياق التزامنا بدعم المواهب والشركات الناشئة، وخصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية".

وأضاف: "إننا نشهد فترة استثنائية بلا شك تشمل تأثيراتها الشركات الصغيرة والناشئة، وقد أظهر المشاركون في المسابقة مدى تنوع المواهب والمهارات والروح الإبداعية العالية في منظومة ريادة الأعمال في دبي، ونحن مستمرون في دعم المواهب والشركات الناشئة من خلال توفير بيئة تنافسية وبنية تحتية ملائمة للابتكار في مراكزنا الثلاثة للوصول بافكارهم إلى واقع ملموس".



وأطلقت in5 المسابقة المفتوحة في شهر مايو واستقطبت العديد من المشاركات، وتدرجت الأفكار من المحتوى متعدد الوسائط، إلى الأدوات الرقمية التي تساعد الناس على التأقلم مع الضغوطات والتوتر، والمنتجات الإبداعية المصممة لتعقيم الأطعمة التي يتم توصيلها والبقاليات ومساحات التجزئة، وغيرها.

وكان فريق Robomask الفائز بالمركز الأول والمؤلف من المؤسسين المشاركين محمد إسحاق حسان ومحمد سقيب ماندليك، اقترح فكرة تصنيع كمامة مستدامة ومتطورة تقنياً تقوم بتنقية الهواء بأضواء LED فائقة الصغر تعمل بالأشعة فوق البنفسجية. وتم تصميم الكمامة من مادة ناعمة تعطي شعوراً بالراحة أثناء الارتداء. ومن شأن المتانة التي تحظى بها الكمامة أن تساعد على التقليل من تراكم النفايات الخاصة بمعدات الحماية الشخصية المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل الحيوي، وسوف تساعد على تعزيز مزايا الصحة والسلامة.

من جانبه، أسس بول أناند شركة CoviBot Pro بهدف مساعدة بائعي التجزئة والمطاعم والشركات والمنشآت التجارية على تنفيذ فحوصات حرارية فعالة وتعقيم الأيدي وضبط السعات الإجمالية. وتقوم آلة بيع المنتجات التي تعمل بشكل مستقل، بتوزيع المعقمات والقفازات الجراحية والكمامات خلال 20 ثانية، بينما تقوم في الوقت نفسه بفحص حرارة الجسم لكل شخص يدخل مدرسة أو مقهى أو نادياً رياضياً أو أي ساحة عامة.

بدورها قامت ناجية مقصود بتأسيس Vision Health، وهو عبارة عن تطبيق يعمل على سد الفجوة بين الأجيال المختلفة عبر استقطاب الأفراد من الشباب وكبار السن لتشجيع مبادرات التطوع الخاصة بمكافحة كوفيد-19 والتي تسعى إلى معالجة مشاعر العزلة الاجتماعية.

وسوف تحظى الشركات الناشئة الثلاث بفرصة تطوير أفكارها من خلال عضويتها في مركز in5.

وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء في مجال الشركات الناشئة ويمتلكون خبرة كبيرة لدعم وتمكين منظومة ريادة الأعمال بدبي.

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