الإمارات تتصدر قائمة الوجهات "الأكثر شعبية" في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة الوجهات الأكثر شعبية والتي يرغب سكان العالم في زيارتها في عام 2021، وذلك وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة "كوني" السويسرية المتخصصة في حجز الرحلات السياحية الفاخرة.

وأوضحت الدراسة أن الإمارات باستحواذها على تلك المرتبة بالقائمة، استطاعت أن تسبق دولاً كبرى أخرى، حيث جاءت الولايات المتحدة وكندا في المرتبة الثانية، فيما جاءت مصر بالمرتبة الثالثة.

كما تصدّرت الإمارات، أيضاً قائمة أكثر الوجهات شعبية لدى سكان القارة الأفريقية، وكذلك سكان آسيا،استناداً لعدد مرات البحث عن الوجهة عبر محرك البحث الأشهر "جوجل".

وذكرت الدراسة أن الإمارات كانت أكثر أماكن العطلات التي تم البحث إلكترونياً عنها لعام 2021 في 11 دولة، لافتةً إلى أن الدولة تعتبر موطن الوجهة السياحية الشهيرة بالعالم إمارة دبي.

وأشارت دراسة "كوني"، أن دبي تتمتع بأسلوب مستقبلي مع ناطحات سحاب شاهقة ومراكز تسوق وامتدادات طويلة من الشاطئ، موضحة أن أن كل إمارة من إمارات الدولة السبع تتميز بخصائص، خاصة حيث تضم إمارة الفجيرة بعض الأماكن الرائعة للغطس، وتجذب إمارة رأس الخيمة عشاق الشاطئ إلى ساحلها الجميل.

وأكدت الدراسة أن قضاء العطلات في الإمارات لا تُنسى سواء من الأضواء الساطعة في إمارة دبي، إضافة إلى الأماكن الأثرية في أبوظبي، إلى جانب أن الدولة تتيح الكثير من الخيارات لدى السائح.

ولفتت الدراسة إلى أن الدولة تضم عمارة رائعة تتحدى العقل مثل برج خليفة في دبي وعالم فيراري في جزيرة ياس بأبوظبي.

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