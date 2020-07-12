غرفة دبي تنظم جولة افتراضية للشركات الهندية في قطاعات التقنية بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دبي للمشاريع الناشئة، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال عن تنظيمها لجولة افتراضية في قطاعات التقنية المبتكرة في دبي للشركات الهندية ذات النمو المتسارع، وذلك في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار جهود غرفة دبي للتعريف ببيئة الأعمال بالإمارة ومزاياها التنافسية.

وتنظم دبي للمشاريع الناشئة الجولة الافتراضية التقنية بالتعاون مع شركائها في الهند وهما "ستارت أب إنديا" و "مومباي فينتيك هب" وتستهدف استقطاب 15 شركة هندية ذات نمو متسارع في مجالات التقنية المالية وتقنية الرعاية الصحية للمشاركة في الجولة، حيث يمكن للشركات الهندية التقديم إلكترونياً بحد أقصى وهو 5 أغسطس القادم.

وتهدف الجولة الافتراضية إلى التعريف بسهولة ممارسة الأعمال في دبي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المتسارعة النمو في كل من دبي والهند في مجالي التقنية المالية والصحية، والترويج لدبي كوجهة مثالية للشركات الهندية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتزامن تنظيم الجولة التقنية الافتراضية مع تنظيم دبي للمشاريع الناشئة لدورة من برنامج شراكات الأعمال الذي يجمع الشركات الكبيرة الرائدة مع الشركات الناشئة للعمل على مشاريع لتذليل التحديات التي تواجهها الشركات الكبيرة من خلال حلول تبتكرها المشاريع الناشئة. وفي إطار المزايا التنافسية للشركات الهندية المشاركة في الجولة الافتراضية، ستسنح الفرصة لبعض الشركات الهندية للمشاركة في هذه الدورة من برنامج شراكات الأعمال.

وتأتي هذه الجولة الافتراضية التقنية استكمالاً للجولة الترويجية التي نظمتها دبي للمشاريع الناشئة في الصيف الماضي إلى الهند بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، حيث شملت الجولة آنذاك مدينتي نيودلهي وبنغالور، وشكلت منصة مهمة أتاحت للشركات الهندية إمكانية التواصل مع كبار صناع القرار والأطراف المعنية بتطوير قطاع الأعمال والشركات الناشئة في دبي والاطلاع على الميزات التنافسية التي توفرها الإمارة.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً للمعلومات والدعم لرواد الأعمال في دبي.

وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.

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