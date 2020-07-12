"اتحادية الكهرباء" تطبق نظام الشرائح في الفنادق ومراكز التسوق والمجمعات السكنية

المصدر: دبي- وائل نعيم

أطلقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في دولة الإمارات، مبادرة لدعم قطاعي الاستثمار والسياحة في الإمارات الشمالية تشمل: الفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق والمجمعات السكنية التي تكون مكوّن للمشروع الاستثماري.

وتهدف المبادرة إلى قطاعي السياحة والاستثمار في المناطق التي تخدمها الهيئة من خلال تسهيل إجراءات توصيل خدمة الكهرباء، بحيث يتم سداد نسبة تتراوح من 15-20 % كدفعة أولى من قبل مطوري المشروع واستبدال بقية الرسوم برسوم استخدام الشبكة مع فواتير الاستهلاك الشهري.

وقال محمد صالح مدير عام الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة عن بعد إنه تم إلغاء شريحة التملك الحر الثابتة وقدرها 45 فلساً لهذه الجهات وتطبيق تعرفة الشرائح عليها بدءً من 28 فلسا،33 فلساً، 38 فلساً، 43 فلساً، حيث تم توحيد تعرفة الفواتير الشهرية وتطبيق نظام الشرائح التجاري المعتمد لدى الهيئة اعتبارا من فاتورة الشهري الجاري .

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليل أعباء التكلفة الرأسمالية على المشاريع الاستثمارية، وتقليل من مصادر التوليد الذاتي/الاخرى خارج الشبكة الاتحادية، وزيادة الاقبال على شراء وبيع الوحدات السكنية في المجمعات التي يتم تنفيذها من قبل مطوري المشروع.

آلية عمل

وأوضح محمد صالح آلية عمل المبادرة وقال: يقوم بتقديم طلب لاعتماد المخططات وإجراءات التوصيل المعتمدة لدى الهيئة ويقوم المطور بتوقيع عقد لإدراج في مبادرة الهيئة لدعم القطاعين الاستثماري والسياحي، ويتم عرض طلب المطور على لجنة مختصة للتأكد من استيفائه لشروط الإدراج بالمبادرة، وبناء على ذلك يتم إخطار المطور بالموافقة / الرفض للالتحاق بالمبادرة.

رسم احتساب الشبكة

وأشار إلى أنه يتم احتساب رسم استخدام الشبكة حسب نوع المنشأة وطبيعة الاستثمار ضمن فاتورة الاستهلاك الشهرية للمتعامل كبديل عن سداد رسوم التوصيل للطلبات الجديدة، وتنطبق كذلك احتساب رسم استخدام الشبكة في طلبات اضافة الاحمال المطلوبة، ولا يوجد أي فترة محددة فيما يخص الانتهاء من سداد الرسم المذكور، حيث يتم احتسابه بناءا على تكلفة استثمار الهيئة في الشبكة، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى رسم الشبكة يتم سداد نسبة من رسوم التوصيل كدفعة مقدمة بناءا على طبيعة المنشأة بواقع 15% من رسم التوصيل للفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق، و20 % للمجمعات السكنية وخدماتها.

وفي حال طلب المطور تغيير بيانات المستفيد أو إجراء براءة ذمة فإنه يتم إعداد عقد جديد للمطور الجديد شريطة تعهده بالالتزام بما ورد في الاتفاقية السابقة للمطور الأول.

نوع المنشأة سداد رسوم التوصيل توحيد تعرفة الاستهلاك الشهري رسوم استخدام الشبكة "فلس" التجاري التملك الحر التجاري التملك الحر 5 6 8 الفنادق والمنتجعات سداد 15 % مقدماً من رسوم التوصيل نظام الشرائح (43،38،33،28) * مراكز التسوق سداد 15 % مقدماً من رسوم التوصيل * المجمعات السكنية وخدماتها سداد 20 % مقدماً من رسوم التوصيل *

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