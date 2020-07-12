«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم الأعمال بـ170 مليوناً

المصدر: دبي ـ البيان

واصلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، جهودها خلال العام الماضي، الهادفة إلى توسعة وتنويع برامجها، لتقديم الدعم والتوجيه لرواد الأعمال، إضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات الناشئة، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.

وشهد عام 2019 حصول 3871 رائد أعمال إماراتياً على الدعم من المؤسسة التي قدمت نحو 170 مليون درهم على هيئة حوافز وإعفاءات وخدمات لإطلاق وتنمية الشركات الوطنية الناشئة في قطاعات مختلفة.

ومنذ إنشائها في العام 2002، تجاوز إجمالي حجم الدعم الذي قدمته المؤسسة لرواد الأعمال المواطنين 630 مليون درهم، ضمن برامج الحوافز والإعفاءات، في حين ارتفع إجمالي عدد رواد الأعمال الإماراتيين الذين استفادوا منها حتى الآن إلى 38,565 حتى نهاية عام 2019.

عام التحديات

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «كان 2019 عاماً مليئاً بالتحديات وناجحاً بشكل ملحوظ في جهود المؤسسة الهادفة إلى تحقيق التوافق المطلوب بين القدرات المتنوعة التي تتمتع بها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواهبها في مجال ريادة الأعمال من جهة، وبين استراتيجيات النمو الطموحة في دبي ودولة الإمارات عموماً ورؤية القيادة من جهة أخرى، للتحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة».

وأضاف: «نعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإتاحة الفرص لهم لاكتساب المهارات والقدرات الجديدة، والاستفادة من المبادرات الحكومية وعلاقات الشراكة الداعمة للنمو خلال 2019.

مناطق إبداعية

ونوه الجناحي إلى أنه يتم تحويل الجامعات في دبي إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، تماشياً مع محاور الوثيقة الخمسين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما كشف سموه عن «مختبرات المستقبل» لتكون ركيزة داعمة لريادة الأعمال، مستشهداً بنجاح حاضنة حمدان للإبداع والابتكار (Hi2) في المؤسسة، وبرنامج اعتماد حاضنات ومسرعات الأعمال لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف: حتى الآن، دعمت حاضنة حمدان للإبداع والابتكار 651 شركة ناشئة، كان منها 68 شركة في العام الماضي الذي شهد أيضاً اعتماد أربع حاضنات أعمال جديدة في دبي، بما في ذلك أول حاضنة معتمدة للطلاب في «جيمز مودرن أكاديمي».

ويوجد الآن 6 حاضنات ومسرعات معتمدة في دبي، وتعمل حاضنة حمدان للإبداع والابتكار أيضاً على تطوير شبكة من الحاضنات لدعم المشاريع المبتكرة، خاصة في مجالات التصميم وتقنيات الاستدامة.

75 شركة

وقدم صندوق محمد بن راشد، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قروض مالية إلى 75 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في 2019، وحتى الآن وصل عدد المستفيدين من المنتجات التمويلية للصندوق إلى 172 مشروعاً، بمجموع يفوق 80 مليون درهم.

ودربت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في العام الماضي 6,862 رائد أعمال، واستفاد من برامجها التدريبية حتى الآن 21,775 من رواد الأعمال.

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