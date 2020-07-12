«هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» تستهدف فرصاً استثمارية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، المتخصصة في الطاقة، وهي مشروع مشترك بين «هيتاشي» و«بارو جريدز» التابعة لـ«إيه بي بي»، عن استراتيجيتها، التي تستهدف استكشاف فرص جديدة واعدة في دولة الإمارات، مستندة إلى خبرتها العالمية الرائدة في مجال الطاقة والقوة التكنولوجية الرقمية.

وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها إلى الاستفادة من التطور الهائل، الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات مثل حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات، انطلاقاً من إيمانها بأن توفير شبكة أقوى وأكثر ذكاء وصديقة للبيئة يمكن أن يؤدي إلى دفع عجلة التطور في سبيل تحقيق مستقبل طاقة مستدام.

وقال «مصطفى الجزيري»، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربى والشرق الأدنى وباكستان: «إننا نرى فرصاً كبيرة للتعاون في مختلف أنحاء الدولة، من قبل جهات حكومية وأعمال ومساهمين آخرين، لاستغلال هذه الفترة، وتحقيق انتعاش اقتصادي صديق للبيئة عن طريق الاستثمار في مستقبل الطاقة المستدامة، المدعوم بالبنية التحتية العصرية، التي تتمتع بها الإمارات، بما في ذلك شبكات الطاقة.

وتشارك «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في مختلف المشاريع بدولة الإمارات، عبر جميع القطاعات سواء كان ذلك قطاع المرافق أو الصناعة أو التنقل أو المدن الذكية».

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