ملتقى «سيدات أعمال عجمان» يناقش ريادة الأعمال بين الواقع والمستقبل

المصدر: عجمان – البيان

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى بعنوان «ريادة الأعمال بين الواقع والمستقبل» بالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك»، حيث تناول الملتقى محاور شملت واقع الإبداع والابتكار في مشاريع رواد الأعمال وتحديات ريادة الأعمال والحلول المستقبلية للمشاريع.

شارك في أعمال الملتقى وتقديم محاوره الدكتورة آمنة خليفة آل علي ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة هدى المطروشي ـ مستشار مشاريع صغيرة ومتوسطة وإدارة حاضنات الأعمال المبتكرة، وموزة المحكوم ـ مدرب في تنمية مهارات رواد الأعمال، وأدار الملتقى الإعلامية ورائدة الأعمال نوف اليافعي، بحضور أكثر من 200 مشارك ومشاركة.

تناولت الدكتورة آمنة خليفة معايير وسمات رائد الأعمال، والتي تتضمن الإبداع والابتكار والتميز بالعقلية القادرة على الاستمرار رغم التحديات وربط المشروع بالتقنيات الحديثة واختيار المشروع المناسب الذي يخدم الفرد والمجتمع، والتركيز على المشاريع المستقبلية المرتبطة بمتطلبات المجتمع وبناء المشروع على التعاملات الرقمية نتيجة للمتغيرات الحالية.

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