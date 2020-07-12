الإمارات تناقش إطلاق شبكات الجيل الخامس

المصدر: (دبي - البيان)

اجتمع قادة وخبراء قطاع الاتصالات من الإمارات وجميع أنحاء العالم في القمة التي ينظمها مجلس «سامينا» للاتصالات لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة خطط إطلاق مزيد من إمكانات شبكات الجيل الخامس، بهدف تعزيز نمو الاقتصادات وتطوير المجتمعات خلال مرحلة ما بعد «كوفيد-19». تم عقد القمة عبر الإنترنت لأول مرة التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي، واستضافت «هواوي» هذه القمة للسنة السابعة على التوالي.

ناقشت القمة، التي عُقدت تحت شعار «التقنيات التي تعتمد على الجيل الخامس: تسخير إمكانات الجيل الخامس في جميع المجالات من أجل تعزيز الاستثمارات»، دور التكنولوجيا والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المجتمعات والاقتصادات، حيث تبرز الحاجة إلى بنية تحتية رقمية متينة في ظل تفشي الوباء من أجل إعداد المجتمعات لمواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل وتعزيز مرونة واستدامة الأنظمة بما يضمن نتائج أفضل وأداءً أكثر كفاءة.

كما تم تسليط الضوء على دور الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ودمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تسخير التقنيات الحديثة لتوفير الخدمات بطرق ذكية، الأمر الذي يجب أن نضعه في مقدمة أولوياتنا.

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