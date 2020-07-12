عروض حصرية يومية

المصدر: دبي - البيان

تواصل فعاليات «مفاجآت صيف دبي» تقديم أفضل العروض الحصرية اليومية للزوار والمقيمين على تشكيلة واسعة من أشهر المنتجات والعلامات التجارية خلال الأسبوع الأول من المفاجآت. وتتوفر هذه العروض خلال يوم محدد في الوجهات المشاركة بالحدث حصرياً وحتى نفاد الكمية. وعلى المتسوقين اغتنام الفرصة خلال هذا اليوم والاستفادة من أفضل العروض.

ولطالما كانت مراكز التسوق في دبي من الوجهات التي يرتادها عشاق التسوق من داخل الدولة وخارجها، فقد تميّزت بمفاهيمها المتنوعة، وضخامة ورقي مبانيها ومساحاتها الكبيرة، والأهم من ذلك احتضانها لأشهر الماركات العالمية.

فتجربة التسوق في دبي فريدة، حيث تلبي كافة الأذواق ومتطلبات مرتاديها، وتعتبر متنفساً لهم. وجرى إطلاق الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي لتجلب المرح إلى السكان والزوار على حد سواء بعد إعلان دبي إعادة فتح أبوابها أمام الزوار يوم 7 يوليو.

وتشمل حملة «مفاجآت صيف دبي»، والتي تستمر لسبعة أسابيع حتى 29 أغسطس، عيد الأضحى وموسم العودة إلى المدارس، لتقدم تشكيلة واسعة من الصفقات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية طوال موسم الصيف.

وتجد العائلات ما تصبو إليه، حيث إن لدى الآباء والأمهات الكثير من الخيارات للتسوق وتناول أشهى المأكولات، وكذلك التجول في ردهاتها الواسعة، كما أنهم يجدون سعادتهم في رؤية أطفالهم وهم يستمتعون بقضاء أجمل الأوقات في الألعاب المتنوعة ومناطق الترفيه التي تميز كل مركز عن الآخر، فضلاً عن أنها وخلال فصل الصيف تكون الملاذ والخيار المفضل للجميع.

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