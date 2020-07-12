«طيران الإمارات» تشغّل رحلات إجلاء لـ 5 مدن هندية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل رحلات إجلاء خاصة إلى 5 مدن هندية، في الفترة ما بين 12 و26 يوليو الجاري، لمساعدة المواطنين الهنود الذين تقطعت بهم السبل على العودة إلى وطنهم، وإتاحة الفرصة أمام المقيمين في الإمارات والموجودين حالياً في الهند، على العودة إلى الدولة للالتحاق بعائلاتهم وأعمالهم.

وسوف تعمل رحلات «طيران الإمارات»، إلى المدن التالية: بنغالورو (رحلتان يومياً)، دلهي (رحلتان يومياً)، كوتشي (رحلة يومية)، مومباي (3 رحلات يومياً)، وثيروفانانثابورام (رحلة يومية). وتخضع الرحلات إلى بنغالورو ومومباي لموافقة حكومة الولاية.

ويمكن لعملاء «طيران الإمارات»، الحجز للسفر على هذه الرحلات على موقع emirates.com، أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات طيران الإمارات، أو مركز الاتصال. كما ينبغي على جميع المسافرين، تلبية متطلبات الوجهة المقصودة، لكي يُسمح لهم الالتحاق بالرحلة. وسوف يُسمح فقط للمواطنين الهنود العالقين في الإمارات، بالسفر من دبي إلى أي من المدن الهندية الخمس.

والسفر على هذه الرحلات مُتاح فقط للمواطنين الهنود، الذين يحملون إقامة دولة الإمارات، والحائزين موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي للمقيمين في دبي، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في إمارات الدولة الأخرى.

كما ينبغي على جميع المسافرين من المطارات الهندية إلى دبي، حيازة شهادة صادرة عن مختبر معتمد من الحكومة الهندية، قبل 96 ساعة قبل موعد الإقلاع كحد أقصى، تثبت خلوهم من فيروس «كورونا»، لكي يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

وتطبق «طيران الإمارات» مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر، لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك، توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

وتواصل طيران الإمارات، توفير مزيد من خيارات السفر أمام عملائها، حيث سيصل عدد الوجهات التي ستغطيها شبكة خطوط الناقلة بحلول منتصف أغسطس، إلى 58 مدينة.

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